Im Stadtteil Paunsdorf werden Zelte und Container für 600 Flüchtlinge entstehen. Am Mittwochabend wurde das Projekt im Stadtbezirksbeirat Ost vorgestellt. Im Vorfeld hatten Gegner des Vorhabens zur Teilnahme mobilisiert, auch Befürworter zeigten Flagge.

Leipzig. Eine neue Notunterkunft für 600 Flüchtlinge mit Zelten und Containern soll in Paunsdorf in der Hochentichelnstraße 20 entstehen – das hatte die Leipziger Stadtverwaltung in der vergangenen Woche bekanntgegeben. Diese Nachricht sorgte im Stadtteil für Wirbel. Rund 150 Interessierte füllten am Mittwochabend die Mensa der Quartiersschule Ihmelsstraße bis auf den letzten Platz, um an der Sitzung des Stadtbezirksbeirats Ost teilzunehmen, der die Pläne erstmals im Detail vorstellte. Vor der Schule hatten sich rund 50 Befürworter der neuen Unterkunft eingefunden und setzten ein Zeichen gegen Rassismus.