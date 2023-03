Flugausfälle in Leipzig/Halle und Dresden wegen Warnstreiks

Warnstreiks am Flugahfen Franz Josef Strauss in Muenchen haben am 17.02.2023 begonnen Ver.di droht mit Streik-Ausweitung Nichts fliegt Rund 300.000 Passagiere werden heute wohl von den Warnstreiks an deutschen Flughaefen betroffen sein. Ver.di will so Druck in den Tarifverhandlungen machen. An sieben deutschen Flughäfen ist ein ganztägiger Warnstreik angelaufen, der den Flugverkehr weitgehend lahmlegt. Dazu aufgerufen hatte die Gewerkschaft ver.di Beschaeftigte im oeffentlichen Dienst, das Bodenpersonal und die Belegschaft bei der Luftsicherheit. *** Warning strikes at Franz Josef Strauss Airport in Munich began on 17 02 2023 Ver di threatens with strike Expansion Nothing flies Around 300,000 passengers are likely to be affected by the wa