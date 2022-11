﻿Flugbetrieb am BER startet wieder: Umgeleitete Maschinen warten in Leipzig und Dresden

Radikale Klimaschützer der „Letzten Generation“ haben am Donnerstagabend den Berliner Flughafen BER blockiert. Einige Maschinen, die sich in der Luft befanden und nicht in der Hauptstadt landen konnten, mussten nach Leipzig und Dresden umgeleitet werden. Inzwischen ist die Blockade beendet.

