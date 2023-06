Mehr als 84.000 Euro wollte DHL von Teilnehmern der Flughafen-Blockade im Juli 2021 ursprünglich einfordern. Im ersten Zivilprozess rückte das Unternehmen von seinen Schadenersatzansprüchen ab.

Leipzig. Es war der erste von bislang sechs Prozessen: Am Freitag begann am Landgericht Halle die Zivilverhandlung gegen eine junge Frau wegen einer Blockade am Flughafen Leipzig/Halle vor knapp zwei Jahren. In der Nacht vom 9. zum 10. Juli 2021 hatten 54 Mitglieder der Initiative „CancelLEJ“ eine Zufahrtsstraße zum Betriebsgelände des Hauptterminals des Airports und damit zum DHL-Logistikzentrum dichtgemacht.