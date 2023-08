International gesucht: Bundespolizei nimmt Frau am Leipziger Flughafen fest

Leipzig. Eine international gesuchte 61-jährige Slowakin ist am Sonntagvormittag von der Bundespolizei am Flughafen Leipzig/Halle festgenommen worden. Bei der Ausreisekontrolle hätten die Beamten die Personalien der Frau überprüft und dabei festgestellt, dass sie von der Justiz in ihrem Heimatland seit 2021 mit einem europäischen Haftbefehl gesucht werde.

Sie soll mehrere Eigentumsdelikte begangen haben. In einem Fall, so der Vorwurf, habe die 61-Jährige aus dem Haushalt einer Seniorin 7000 Euro entwendet. Am Montag wurde der Slowakin durch das Amtsgericht Leipzig der Haftbefehl verkündet. Anschließend führte ihr Weg in ein Gefängnis. Die zuständige Generalstaatsanwaltschaft Dresden hat das weitere Auslieferungsverfahren in die Slowakische Republik übernommen.

