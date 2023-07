Ryanair streicht Flüge von Leipzig nach Dublin - neue Ziele ab Herbst

Leipzig. Wer von Leipzig aus nach Irland fliegen möchte, hat dafür nicht mehr viel Zeit: Die irische Airline Ryanair stellt ab Herbst ihre Verbindung zwischen Leipzig und Dublin ein, wie die Mitteldeutsche Flughafen AG (MFAG) am Donnerstag auf LVZ-Nachfrage mitteilte. Der letzte Flieger auf die grüne Insel soll am 25. Oktober abheben.

Dabei wurde die Strecke nach Irland erst im vergangenen Jahr eingeführt. „Die Flüge waren immer gut genutzt“, erklärte Flughafen-Sprecherin Maret Montavon. Jedoch lege Ryanair andere Maßstäbe an die Auslastungserwartungen. Dublin ist Irlands Hauptverkehrsknoten für den internationalen Flugverkehr. Dementsprechend sei der Flughafen hoch frequentiert, mit eng getakteten Abflug- und Landezeiten. Wenn der Flugplan zu voll wird, könnten nur die profitabelsten Flüge erhalten werden, so die Sprecherin.

Auch in Dresden nimmt die Fluggesellschaft eine Strecke vom Plan: Die Verbindung zwischen Dresden und London-Stanstead wird ebenfalls eingestellt. „Gerade für Dresden schmerzt uns das sehr“, sagte Montavon der Deutschen Presse-Agentur. Auch diese Verbindung sei gut ausgelastet gewesen. Grundsätzlich sei man mit der Lage der Flughäfen aber sehr zufrieden, betonte sie.

Fluggesellschaften bringen beliebte Urlaubsziele zurück

Obwohl einige Ziele demnächst von den Abflugtafeln der sächsischen Airports verschwinden, kommen ab Herbst auch einige neue dazu. So bietet der Touristik-Konzern FTI ab 9. November zweimal wöchentlich eine Direktverbindung vom Flughafen Leipzig/Halle nach Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten an. Bereits 2017 sowie im Winterflugplan 2019/20 war Dubai ein Direktziel von FTI und Condor. Außerdem seien für die Wintersaison weitere neue Ziele geplant, verrät Sprecherin Montavon. Diese sollen zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden.

Bereits im Mai wurden am Leipziger Flughafen zwei beliebte Ferienziele zurückgebracht: Urlauberinnen und Urlauber können seitdem immer freitags nach Chania auf Kreta fliegen. Schon 2001 und 2008 starteten Flieger aus Leipzig in die Stadt auf der griechischen Insel. Auch Faro im Süden Portugals steht wieder auf dem Plan. Diese Strecke sollte schon 2012 eröffnet werden, wurde aber kurz vor dem ersten Flug wieder eingestellt. Im April 2013 ging die Ryanair-Linie erneut an den Start, wurde aber ein Jahr später wieder gestrichen. Nun hebt jeden Mittwochmorgen eine Maschine nach Faro ab.

In Dresden wird indessen das Flugangebot nach Antalya ausgebaut. Zusätzlich werden Verbindungen nach Zypern sowie nach Griechenland und zu mehreren griechischen Inseln angeboten, etwa nach Santorin, Naxos, die Kykladen und die Peloponnes.

Passagieraufkommen im ersten Halbjahr gestiegen

Generell seien in den ersten sechs Monaten des Jahres mehr Besucherinnen und Besucher von den beiden sächsischen Flughäfen aus in den Urlaub gestartet als noch im Vorjahr, wie die MFAG vor zwei Wochen mitteilte. Besonders beliebt seien dabei Ziele in Spanien, der Türkei und Ägypten gewesen. In Leipzig/Halle stieg das Passagieraufkommen im Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum um fast die Hälfte auf 848.866 Fluggäste. Auch in Dresden wurden mehr Gäste gezählt, wenngleich die Steigerung mit 23,3 Prozent deutlich kleiner ausfiel als in Leipzig. Zwischen Januar und Juni 2023 seien 405.527 Menschen von der sächsischen Hauptstadt aus zu ihren Reisezielen geflogen.

Damit sei im ersten Halbjahr 2023 rund 68 Prozent des Niveaus vom Vor-Pandemiejahr 2019 erreicht worden. Grund für die große Differenz sei „ein noch immer eingeschränktes Angebot“ sowie die weiterhin niedrige Nachfrage an Flügen innerhalb von Deutschland, hieß es.

