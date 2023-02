﻿Ryanair fliegt auch im Sommer von Leipzig nach London und Dublin

Gute Nachricht für London- und Dublin-Fans: Die irische Airline Ryanair ist mit der Auslastung ihrer Flüge von Leipzig dorthin zufrieden – deshalb werden die Verbindungen auch im Sommer fortgeführt. Insgesamt stehen 200 Flüge pro Woche im neuen Sommerflugplan des Leipziger Airports.

Leipzig. Wer Lust auf Städtereisen hat, kann sich freuen. Die irische Fluggesellschaft Ryanair will auch im Sommer von Leipzig/Halle nach London und Dublin fliegen. Die Airline ist mit der Auslastung der im November 2022 aufgenommenen Verbindungen in die britische und die irische Hauptstadt zufrieden. Seit dem Erstflug seien 20.000 Passagiere ab Leipzig befördert worden, wie Ryanair-Managerin Annika Ledeboer sagt. „Gerade die Strecke nach London hat eine hohe Auslastung von bis zu 88 Prozent.“ An dem Ziel von 40.000 Passagieren in diesem Winter hält die Billigairline deshalb fest.