Jumbo-Jet lässt nach Start in Leipzig/Halle 94 Tonnen Kerosin über Sachsen-Anhalt ab

Leipzig. Wegen eines technischen Defekts hat ein vom Flughafen Leipzig/Halle gestartetes Flugzeug am Dienstagabend Treibstoff über Sachsen-Anhalt ablassen müssen. Es habe sich um eine Boeing 747 gehandelt, die gegen 20.30 Uhr in Richtung Cincinnati in den USA gestartet war, sagte ein Sprecher des Flughafens. Zuerst hatte der MDR berichtet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Problem sei dem Piloten der Frachtmaschine der Fluggesellschaft Kalitta-Air recht bald nach dem Start aufgefallen, so der Sprecher. Die Maschine sei etwa eine halbe Stunde im Kreis geflogen. Ihr Weg habe erst Richtung Hannover, über die Grenze des Magdeburger Stadtgebiets bis nördlich von Gardelegen im Altmarkkreis gereicht, wo der Flieger drei Runden drehte. Gegen 22.30 Uhr sei der Flug K4698 wieder sicher in Leipzig/Halle gelandet.

Diese Route flog die Boeing 747 am Dienstagabend. © Quelle: Flightradar24.com/ Screenshot

Flugzeug lässt Treibstoff über Sachsen-Anhalt ab

Es habe Hinweise darauf gegeben, dass es im nördlichen Sachsen-Anhalt zu sogenanntem „Fuel Dumping“ gekommen sei, sagte der Flughafensprecher gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Daten des Luftfahrt-Bundesamts (LBA) zeigen, dass 94 Tonnen Treibstoff im Norden Sachsen-Anhalts abgelassen wurden – die größte Menge, die seit 2018 über Deutschland abgelassen wurde. „Sollte das passiert sein, wäre das „ärgerlich“, so der Sprecher. Die Fluggesellschaften seien nicht dazu verpflichtet, Flughäfen das Ablassen von Treibstoff zu melden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Flugzeugen und deren Besatzung ist „Fuel Dumping“ nur in Notfällen gestattet. Es handle sich dabei um ein selten angewendetes Verfahren und spiele in der Regel nur für Langstreckenflüge eine Rolle, schreibt das LBA auf seiner Website. Weil die Maschinen für diese Strecken größere Tankvolumen haben und brauchen, ist das maximale Landegewicht meist niedriger als das höchstzulässige Startgewicht. Normalerweise wird die Differenz durch den Treibstoffverbrauch während des Fluges ausgeglichen. Muss das Flugzeug jedoch früher als geplant landen, muss unter Umständen das Gewicht reduziert werden.

Lesen Sie auch

„Fuel Dumping“ für Mensch und Natur nicht gefährlich

Mit 94 Tonnen abgelassenem Kerosin hält der Flug K4698 den deutschlandweiten Rekord im „Fuel Dumping“. Bei solchen Mengen liegt vor allem eine Frage nahe: Ist das für Mensch und Natur nicht gefährlich? Tatsächlich kommt nach Informationen des Umweltbundesamts nur ein geringer Anteil des abgelassenen Kerosins am Boden an. Je höher sich die Maschine befindet, desto weniger Moleküle erreichen die Erdoberfläche. Dieser Anteil ist auch abhängig von den Wetterbedingungen: Wind verteilt die Tröpfchen, Wärme lässt sie verdunsten. Im Sommer erreichen weniger Teilchen den Boden als im Winter. 

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In einem vom Umweltbundesamt entworfenen Szenario, in dem im Sommer bei 20 Grad aus einer Höhe von 5000 Fuß (die Hälfte der Höhe, auf der sich der Jumbo-Jet am Dienstag befand) 20 Tonnen Kerosin abgelassen wurden, haben nur vier Prozent den Boden erreicht. Das entspricht einer Konzentration von maximal sechs Milligramm pro Quadratmeter.

Die Rückstände, die die Erdoberfläche erreichen, werden auch dort zu größten Teilen verdunstet oder von Mikroorganismen abgebaut, noch bevor sie in das Grundwasser eindringen oder den Boden nachhaltig belasten könnten. Auf die Atemluftkonzentration haben Untersuchungen des Umweltbundesamts ebenfalls keine kritischen Auswirkungen aufzeigen können, heißt es.

LVZ