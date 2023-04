Aus dem Flieger ins Gefängnis: Steuerhinterzieher am Flughafen Leipzig/Halle geschnappt

Am Flughafen Leipzig/Halle griff die Bundespolizei zu und konnte einen wegen Steuerhinterziehung gesuchten Mann festnehmen. Der Beschuldigte sitzt nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Leipzig/Halle. Die Bundespolizei hat einen wegen Steuerhinterziehung gesuchten Mann am Flughafen Leipzig/Halle festgenommen. Für den 43-Jährigen endete am Mittwochmorgen seine Rückkehr aus Ägypten mit der Festnahme. Als er an der Einreisekontrolle erschien, klickten die Handschellen, heißt es in einer Mitteilung der Bundespolizei.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Mann wurde von der Staatsanwaltschaft Leipzig mit Haftbefehl gesucht. Der 43-Jährige wurde Anfang vergangenen Jahres vom Amtsgericht Leipzig zu 215 Tagessätzen mit einer Gesamtgeldstrafe von knapp 6000 Euro verurteilt. Da er die Geldstrafe nicht begleichen konnte, brachten die Beamten der Bundespolizei ihn in die JVA Leipzig.