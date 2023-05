﻿Leipzigs Flugzeugwerk will groß rauskommen – doch daran gibt es auch Zweifel

Eine klimaneutrale Fertigung – und nachhaltige Flugzeuge: Das Unternehmen Deutsche Aircraft will in Leipzig sächsische Luftfahrtgeschichte schreiben. Hier die wichtigsten Fragen und Antworten.

Leipzig/Schkeuditz. Von einem neuen Kapitel sächsischer Luftfahrtgeschichte ist die Rede, von einem Meilenstein für die Luftfahrtindustrie: Der Bau der Fertigungshalle des Unternehmens Deutsche Aircraft am Flughafen Leipzig/Halle hat am Dienstag begonnen – zunächst mit dem symbolischen Spatenstich. Von einem „großen Erfolg“ sprach Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU): Die Ansiedlung unterstreiche die Attraktivität Sachsens als Wirtschaftsstandort. Und Götz Ahmelmann, CEO der Mitteldeutschen Flughafen AG, ergänzte: „Flugzeugbau is coming home“.