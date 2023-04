﻿Riesenflieger am Flughafen Leipzig/Halle beobachten: Hier geht das am besten

Kostenfrei bis 19:40 Uhr lesen

Energiewende

Die Wohnungsverbände in Mitteldeutschland schlagen Alarm. Statt in den Neubau von Wohnungen in Ballungsräumen zu investieren, sollte sich der Staat auf die Förderung von Bestandswohnungen konzentrieren. Allein für die Heizungsumstellung benötige man dringend Zuschüsse in Milliardenhöhe.