﻿Diebstähle auf dem Leipziger Flughafen: Ein peinlicher Vorfall für den Airport

Kreuzung Pawlowstraße und B 93

Feuerwehr zu Unfall in Borna gerufen: Zwei Autos landen in Waldstück

In Borna ist die Feuerwehr am Dienstagnachmittag zu einem Unfall gerufen worden. Laut Stadtwehrleiter kamen zwei Fahrzeuge an der Kreuzung B93 und Pawlowstraße von der Fahrbahn ab und landeten in einem Waldstück. Die zwei Fahrer wurden verletzt.