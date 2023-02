﻿Diese Urlaubsziele sind im Sommer vom Flughafen Leipzig/Halle aus erreichbar

In den Urlaub direkt von Leipzig aus? Der Airport hat seinen Flugplan für den Sommer 2023 bekannt gegeben. Im Programm stehen viele Urlaubsorte am Meer. Im Vergleich zum Vorjahr fehlen aber einige Ziele.

Leipzig. Für viele hat die Urlaubsplanung schon begonnen. Wer sich für eine Flugreise entscheidet, kann vom Airport Leipzig/Halle aus zwölf Länder plus zwei deutsche Städte direkt erreichen. Insgesamt 22 Auslandsziele stehen im neuen Sommerflugplan, der ab dem 23. März 2023 gilt. Im Plan für den Winter waren es bislang 17 Direktverbindungen ins Ausland. Spitzenreiter bei den Airlines wird im Sommer mit 40 wöchentlichen Abflügen zu elf Zielen wieder Condor sein.

Uwe Schuhart, Sprecher des Flughafens, berichtet von einer positiven Tendenz. Nach dem Corona-Einbruch würde die Zahl der Fluggäste weiter steigen. „Im Vergleich zum Vorjahresmonat stieg die Zahl der Fluggäste im Januar um rund 109 Prozent auf über 72.100. Bis zum Erreichen des Vor-Corona-Ergebnisses liegt aber noch ein gutes Stück Weg vor uns“, sagt er.

Wohin kann man von Leipzig aus direkt fliegen?

Im Vergleich zum vergangenen Sommer fehlen einige Ziele: Condor freute sich 2022 noch darüber, Athen ins Programm genommen zu haben, in diesem Jahr wird die griechische Hauptstadt nicht mehr direkt angeflogen. Auch Frankreich ist wieder ein weißer Fleck auf der Landkarte, die Flüge nach Paris stehen nicht im Sommer-Programm. Im Winter wurde das italienische Lamezia Terme noch angeflogen, im Sommer gibt es dorthin keine Flüge aus Schkeuditz mehr. Ein kleiner Trost: Von Dresden aus sind Neapel, Palermo und Olbia direkt erreichbar.

Türkei und Griechenland

Wie auch im Winter geht es im Sommer von Leipzig aus direkt ans griechische Meer. Nach Kreta gibt es gleich mehrere Möglichkeiten: An jedem Wochentag starten Condor und Eurowings. Die Fluggesellschaften Freebird Airlines Europe, SmartLynx Airlines und European Air Charter fliegen an ausgewählten Tagen nach Kreta. Condor bietet auch mehrere Flüge pro Woche auf die Inseln Kos und Rhodos an, im Vergleich zum Winter kommt außerdem Korfu hinzu. Damit sind die beliebtesten griechischen Inseln für einen Badeurlaub abgedeckt, aber auch die antike Kultur kann dort entdeckt werden.

Die Hagia Sophia, ein Wahrzeichen Istanbuls, am Bosporus. © Quelle: Osman Orsal/XinHua/dpa

In der Türkei direkt erreichbar sind Antalya und Istanbul – das auch ein Drehkreuz mit zahlreichen internationalen Weiterflugmöglichkeiten ist. Antalya ist das am häufigsten angeflogene Urlaubsziel, 16 Starts pro Woche soll es geben. Dorthin fliegen an allen Wochentagen Pegasus Airlines, Sunexpress und Tailwind Airlines. Aber auch einige weitere Fluggesellschaften steuern die Türkisküste an, die für ihr blaues Wasser bekannt ist. An den Bosporus fliegt Turkish Airlines am Montag und von Donnerstag bis Sonntag. In Istanbul lohnt sich vor allem ein Besuch in der Altstadt, in der sich die Einflüsse aus zahlreichen Kulturen bemerkbar machen.

Kanaren, Madeira und Mallorca

Auf die Blumeninsel Madeira fliegt Condor immer am Donnerstag. Schon der Anflug ist spektakulär: Der Flughafen liegt unmittelbar neben der Steilküste am Meer. In der imposanten Bergwelt kommen Wanderfans voll auf ihre Kosten.

Auf den Kanarischen Inseln stehen drei Ziele zur Auswahl: Fuerteventura wird donnerstags und samstags von Condor angesteuert, am Sonntag von Freebird Airlines Europe. Nach Gran Canaria fliegt Condor Mittwoch und Samstag, Freebird am Freitag. Condor steuert außerdem Teneriffa am Montag, Freitag und Samstag an. Die Inseln bieten mit feinen Sandstränden und Vulkanlandschaften jeweils eine ganz individuelle Erfahrung bei angenehmem Wetter.

Der Teide-Vulkan auf Teneriffa: Hier wurden schon einige Hollywood-Filme gedreht. © Quelle: IMAGO/Lucas Vallecillos

Egal ob Party am Ballermann oder Erholungsurlaub: Mallorca ist sehr vielseitig. Vom Flughafen Leipzig/Halle aus ist die Balearen-Insel bestens zu erreichen. Eurowings fliegt an jedem Tag außer Sonntag, Condor täglich.

Ägypten und Tunesien

Am Roten Meer ist vor allem Hurghada gut erreichbar. Zusammen decken die Fluggesellschaften Air Cairo, European Air Charter, Condor und SmartLynx alle Wochentage ab. Das ägyptische Marsa Alam wird seltener angeflogen, sonntags fliegt Air Cairo, am Freitag European Air Charter. Beide Städte bieten All-inclusive-Urlaub mit hohen Temperaturen und viel Sonne. Abkühlen kann man sich zum Beispiel beim Tauchen im Roten Meer.

Sonne satt zu günstigen Preisen gibt es auch in Tunesien, dort gibt es drei Direktflugziele. Die Insel Djerba ist am Freitag mit Nouvelair erreichbar, am Dienstag mit Freebird. Auch die Küstenorte Enfidha und Monastir werden von Leipzig aus von Freebird beziehungsweise Nouvelair angeflogen.

Kroatien, Bulgarien und Moldawien

Die kroatische Küstenstadt Dubrovnik hat Freebird im Programm. Im Sommer fliegt die Airline jeden Mittwoch an die Adria. An das Schwarze Meer geht es vom Flughafen Leipzig/Halle aus direkt entweder mit European Air Charter oder Freebird. Beide Fluggesellschaften fliegen an manchen Tagen Varna und Burgas an. Positiv für die Urlaubskasse: Bulgarien steht ganz oben auf der Liste der EU-Länder mit den niedrigsten Lebenshaltungskosten.

Einen Strand mit Ausblick auf die Altstadt hat man im kroatischen Dubrovnik. © Quelle: Grgo Jelavic/dpa

Ebenfalls in Osteuropa liegt das moldawische Chisinau. Die Verbindung dorthin wird „nach jetzigem Kenntnisstand“ laut Flughafensprecher Schuhart eingestellt werden. Im Sommerflugplan steht allerdings noch, dass Air Moldova dreimal wöchentlich die Stadt ansteuert.

Großbritannien und Irland

Von Leipzig aus geht es seit November 2022 auch auf die britischen Inseln: An den Flughafen Stansted im Großraum London fliegt Ryanair künftig jeden Dienstag, Mittwoch und Sonntag. In London gibt es in diesem Jahr zum Beispiel die Krönungsfeier von König Charles am 6. Mai zu sehen. Nach Dublin geht es ebenfalls mit Ryanair am Mittwoch und Sonntag.

Österreich und Deutschland

Vom Flughafen Leipzig/Halle aus ist auch Wien ein attraktives Ziel. Entweder um die österreichische Hauptstadt zu besichtigen oder um von dort aus weiterzufliegen. Der Flughafen dort ist ein internationales Drehkreuz. Dasselbe gilt für die Flughäfen Frankfurt und München, die im Sommer 2023 ebenfalls wieder von Leipzig aus erreichbar sind.

Änderungen im Sommerflugplan sind noch möglich, eine aktuelle Übersicht bietet die Website des Flughafens.