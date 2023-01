﻿Neue Abflugrouten ab Leipzig/Halle: Wo es jetzt lauter werden könnte – und wo nicht

Dreamliner der Deutschen Lufthansa am Flughafen Leipzig/Halle: Die Flugsicherung hat geänderte Abflugrouten am Airport eingeführt – zum Unmut von Kritikern.

Leipzig. Kaum hatte die Deutsche Flugsicherung (DFS) neue Abflugrouten am Flughafen Leipzig/Halle eingeführt, hagelte es Kritik von Anwohnern – doch es blieb bislang unklar, welche Änderungen sich konkret ergeben. Die Bundesbehörde sorgt nun mit einer Karte, die sie auf LVZ-Anfrage vorgelegt hat, selbst für Klarheit: Diese zeigt, in welchen Gebieten Anwohnerinnen und Anwohner von den Änderungen betroffen sind.

Die Abflugrouten am Flughafen Leipzig/Halle: Für Diskussionen sorgt jetzt die gestrichelte Route. © Quelle: Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2021) und Deutsche Flugsicherung; Grafik: Christian Limmer/LVZ

Am Donnerstag hat die DFS die Routen bei den Abflügen in Richtung Norden geändert: Betroffen sind die Startrichtungen Ost und West. Die Flugsicherung verkündete eine „Verschwenkung der Routen um 15 Grad“. In Richtung Süden gibt es demnach keine Neuerungen – Anwohner in der Kernstadt Schkeuditz sowie in Leipzig müssen sich also nicht auf neue Flugrouten einstellen.

Welche Änderungen es nun gibt

In der Praxis ergeben sich daraus „neue Betroffenheiten“ vor allem zwischen Delitzsch und Rackwitz, sprich nördlich vom Flughafen. Wie die Arbeitskarte der Deutschen Flugsicherung zeigt (gestrichelte Linie), drehen Flugzeuge nach dem Start von der Südbahn in Betriebsrichtung Ost über Rackwitz nach Norden ab – und fliegen dann östlich an Delitzsch vorbei. Ein Blick auf die „alten“ Abflugrouten offenbart, wie es bis zum vergangenen Donnerstag in Betriebsrichtung Ost aussah: Nach dem Start von der südlichen Bahn drehten die Maschinen in etwa über dem Schladitzer See nördlich ab, flogen dann westlich an Delitzsch vorbei. Fortan könnten Flugzeuge auch vereinzelt über die Stadt Delitzsch fliegen, heißt es weiter, dies soll nach Aussage der Flugsicherung aber nicht die Regel sein.

Die Änderung bei der Betriebsrichtung 8R (südliche Landebahn) hatte die Fluglärmkommission mehrheitlich abgelehnt, wie deren Vorsitzender Steffen Schwalbe sagte. Der Bürgermeister von Rackwitz sprach von einer „Verschlechterung zum Ist-Zustand“, ähnlich äußerte sich auch der Fluglärmschutzbeauftragte des Freistaates Sachsen, Jörg Puchmüller. Bei Abflügen in Richtung Norden von der Nordbahn ist indes von „keinen wesentlichen Veränderungen“ die Rede. Allerdings, darauf weist die DFS ergänzend hin, kann Flugverkehr auch außerhalb dieser Verfahren stattfinden.

Warum die Abflugrouten geändert wurden

Und wozu das Ganze? Laut Flugsicherung dient die Änderung dem Ziel, beide Start- und Landebahnen am Flughafen „weitestgehend parallel unabhängig“ nutzen zu können. Somit wären Starts und Landungen auf beiden Pisten zeitgleich möglich. Aus Sicherheitsgründen sei dafür die nun erfolgte Anpassung der Startrouten notwendig gewesen.

Auf LVZ-Anfrage weist die Behörde zudem darauf hin, dass deren Auftrag die „sichere, geordnete und flüssige Abwicklung“ des Flugverkehrs ist. „Um diesen gesetzlichen (und hoheitlichen) Auftrag durch den stetigen Verkehrswachstum am Flughafen Leipzig/Halle erfüllen zu können, ist die Anpassung des Gesamtsystems notwendig geworden“, erklärt die DFS.

Flugsicherung versichert, mit dem Thema „sensibel umzugehen“

Bürgerinitiativen kritisieren indes auch das Zustandekommen der neuen Abflugrouten. Thomas Pohl vom Verein IG Nachtflugverbot warf dem Flughafen, der Fluglärmkommission und dem Sächsischen Wirtschaftsministerium eine „stete Desinformationspolitik vor“. Durch diese würden „nicht einmal die Bürgerinitiativen vor Ort in die Pläne eingebunden. Das ist ein Skandal und überhaupt nicht hinnehmbar“, sagte er. Durch die neuen Abflugrouten entstünde in der dichtbesiedelten Region eine noch größere Betroffenheit, kritisierte Pohl.

Nach Angaben von Matthias Zimmermann, dem Sprecher der Bürgerinitiative „Gegen die neue Flugroute“, waren die Änderungen bei den Flugrouten ein „heiß debattiertes Thema“ in der Fluglärmkommission. Einem Gespräch mit dem sächsischen Fluglärmschutzbeauftragten habe man entnommen, dass die Betriebsrichtung 8R keine Auswirkungen auf Leipzig haben werde und Radefeld wohl etwas entlaste. „Allerdings werden wir dann neue und mehr Fluglärmbetroffene begrüßen können – ein Plus in Rackwitz und Delitzsch wegen der Einwohnerzahl.“

In Hinblick auf die geäußerte Kritik betonte die Flugsicherung nun, „sensibel mit diesem Thema“ umzugehen. Man sei sich dessen bewusst, dass durch jede Änderung an den Flugverfahren neue Betroffenheiten entstehen könnten.