﻿Region Leipzig/Halle will führend bei Herstellung nachhaltiger Flugkraftstoffe werden

Leipzig. Der Flughafen Leipzig/Halle soll nach dem Willen des Freistaats Sachsen, des Airports und weiterer Beteiligter eine führende Rolle bei der Produktion nachhaltiger Kraftstoffe in der Luftfahrt einnehmen. Entsprechende Absichten ließ Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) in dieser Woche auf einer Veranstaltung am Flughafen Leipzig/Halle durchblicken.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Konkret sagte der Regierungschef im Hinblick auf Bemühungen, den Flughafen in eine klimafreundliche Zukunft zu führen: „Deswegen sind wir in einem gemeinsamen Gespräch mit einem Konsortium, um hier das erste große Zentrum für nachhaltiges Flugbenzin (…) zu bekommen. Und warten darauf, dass die Entscheidung in Berlin getroffen ist.“ Kretschmer bekräftigte: „Wir wollen das. Der Flughafen, DHL, zusammen mit unseren Partnern in Sachsen-Anhalt, Leuna und in der Region Leipzig.“

Flughafen will mit Partnern Bundesregierung überzeugen

Bisher ist zwar bekannt, dass beispielsweise das Unternehmen Deutsche Aircraft in einer neuen Montagehalle am Airport Turboprop-Maschinen bauen möchte: Diese sollen mit nachhaltigen Flugkraftstoffen, sogenanntem Sustainable Aviation Fuel (SAF), betrieben werden. Ungeklärt blieb bislang aber die Frage, inwiefern diese Kraftstoffe verfügbar sind. Nico Lange, Chief Operating Officer der Deutschen Aircraft, forderte: „Bei der Verfügbarkeit von SAF brauchen wir noch mehr Unterstützung, da muss auch die Politik stärker tätig werden.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nun sollen offenkundig der Flughafen beziehungsweise die Region bei der Produktion von SAF eine große Rolle spielen. Götz Ahmelmann, CEO der Mitteldeutschen Flughafen AG, bestätigte, dass derzeit entsprechende Abstimmungen liefen. „Was wir gerade mit Partnern überlegen und entwickelt haben, ist ein gesamthaftes Konzept, wie man in Deutschland SAF in einem industriellen Maßstab produzieren kann. Wir möchten gern die Bundesregierung davon überzeugen, dass eine SAF-Produktion hier in der Region Leipzig/Halle starten kann“, sagte er der LVZ.

Götz Ahmelmann, Vorstandsvorsitzender (CEO) der Mitteldeutschen Flughafen AG. © Quelle: Christian Modla

Bei den Substainable Aviation Fuels handelt es sich um Flugkraftstoffe, die ohne fossile Ausgangsmaterialen hergestellt werden – und Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Es gibt hier verschiedene Herstellungsverfahren, etwa auf Basis biologischer Rohstoffquellen, aber auch strombasierte Kraftstoffe. Diese sogenannten Power-to-Liquids, bekannt auch als E-Fuels, bezeichnet das Umweltbundesamt „als wichtige Option, um die Luftfahrt bis Mitte des Jahrhunderts CO2-neutral zu gestalten“.

Experte sieht in nachhaltigen Kraftstoffen „den richtigen Weg“

Eine große Chance in der Technologie sieht auch Hartmut Fricke, Direktor des Instituts für Luftfahrt und Logistik an der TU Dresden. Wie er der LVZ sagte, seien SAF für die kommenden Jahre „die einzig richtige Lösung, um den Flugverkehr anteilig Co2-neutral zu machen.“ Es handele sich um einen Weg, der kurzfristig eine Veränderung der Bilanz darstelle, anders als bei elektrisch betriebenen Flugzeugen. „Natürlich ist es wichtig, auch die zu erforschen. Aber das ist etwas, was eher einen kleinen Kurzstrecken-Nischenmarkt betreffen wird– und am Ende zehn Jahre braucht, bis es wirklich eine Wirkung entfacht“, sagt Fricke. „Der ist der große Chancenpunkt bei SAF: Es kann schneller gehen.“

Ein Flugzeug bei der Betankung am Flughafen Leipzig/Halle: Experten sehen in nachhaltigen Kraftstoffen eine große Chance für klimafreundlicheres Fliegen. © Quelle: Michael Strohmeyer

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Als größte deutsche Fluggesellschaft setzt beispielsweise schon die Lufthansa auf SAF: Die Airline nutzt die Kraftstoffe, die aus biogenen Reststoffen hergestellt wurden, etwa gebrauchten Speiseölen. Im Jahr 2022 waren es laut Lufthansa Group rund 13.000 Tonnen an Kraftstoff – was aber nur 0,2 Prozent des gesamten Treibstoffbedarfs des Konzerns entspricht. Laut Experten ist das ein wichtiger Punkt: Die Menge an Treibstoff genügt bisher nicht – und dieser ist auch teurer als fossiles Kerosin.

Flughafen-CEO sieht „nationales Vorzeigeprojekt“

Geht es nach dem Airport-Chef, dann ist die Region jedenfalls bestens geeignet für die Produktion nachhaltiger Kraftstoffe: Viele wichtige Voraussetzungen seien schon vor Ort erfüllt, sagt Ahmelmann. „Mit Expertise, Flächen, SAF-Produzenten und SAF-Nutznießern im Bereich Cargo als auch Passagieren, kombiniert mit der Unterstützung der beiden großen Gesellschafter des Flughafen Leipzig/Halle und seinen Industriepartnern, haben wir die Chance, ein nationales Vorzeigeprojekt für nachhaltiges Fliegen zu bauen, das hier in der Region seinen Anfang gefunden hat.“

Lesen Sie auch

Es gehe jetzt nicht mehr um die technologische Herausforderung, diese Kraftstoffe zu entwickeln, betont Ahmelmann: „Es geht darum, diese in einem technologischen Umfeld und industriellem Maßstab produzieren zu können.“ Viele Staaten auf der Welt machten das, „wir in Deutschland aber noch nicht.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die entscheidende Frage: Unterstützt die Bundesregierung die Pläne?

Ob die Bundesregierung diese Pläne unterstützt, ist noch nicht bekannt: Das FDP-geführte Bundesverkehrsministerium unter Volker Wissing äußerte sich zunächst nicht. Nach LVZ-Informationen hofft der Flughafen auf eine Vorentscheidung Ende September – dann findet in Hamburg die Nationale Luftfahrtkonferenz statt. Bis die entsprechenden Voraussetzungen gegeben sind, würde es demnach aber noch dauern, die Rede ist von einer „halben Dekade“. Zu Fragen der möglichen Umsetzung, etwa, wo genau die Kraftstoffe hergestellt werden könnten, halten sich die Beteiligten noch zurück: Es sei viel in Bewegung, heißt es dazu.

Für Flughafen-Chef Ahmelmann steht indes fest: Die Absichten zeigten, dass man mit den Airportpartnern wie DHL nicht nur wachsen wolle: „Sondern, dass wir auch versuchen, beim Thema klimaneutrales Fliegen wirklich mit vorne zu sein“, wie er sagt. Das Spannende sei: Alle würden hier an einem Strang ziehen. „Sachsen-Anhalt, Sachsen, DHL, der Flughafen: Wir sind überzeugt, dass das das Richtige ist. Nur aufgrund der Dimensionen braucht es ein bisschen mehr Unterstützung. Das würde man alleine nicht schaffen.“

LVZ