﻿Flughafen Leipzig/Halle wird nicht zum Genscher-Airport

Gab es früher häufiger weiße Weihnachten in Leipzig?

Der Winter ist (so gut wie) da: Nicht nur Väterchen Frost schaut nun immer öfter bei uns in der Region vorbei - auch Frau Holle ließ schon fleißig weiße Flocken tanzen. Die Menschen in Sachsens Skigebieten freut das sehr. Sie starten optimistisch in die neue Saison. Doch: Bleibt es auch so weiß?