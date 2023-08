﻿Wie Leipzig das Flussbaden für sich entdeckt

Leipzig. Ein kleiner, brauner Hügel zwischen Auwald und Volkspark Kleinzschocher. Kann hier das Idyll des Leipziger Sommers 2023 liegen? Max, 32 Jahre, und Nadja, 30 Jahre, stehen schon knietief im Wasser. Die Weiße Elster, gerade nach Schleußig eingebogen, vollführt hier unter den letzten grünen Zweigen des Sommers eine Zick-Zack-Bewegung, bevor sie am Palmengarten ins Elsterbecken aufgeht. Ein verwunschener Ort.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nadja lenkt ein: „Es ist schon OK, wenn er in der Zeitung steht.“ Leipzigs Flussbadestrand Nummer eins, das darf man also schreiben, befindet sich am hinteren Ende der Pistorisstraße. Ein gelbes Brückchen, das viele hier wirklich so nennen und das inzwischen auch auf Google Maps so vermerkt ist, überquert die Elster. An heißen Augustwochenenden sitzen hier manchmal Dutzende: Familien, Pärchen, Singles, Hundebesitzer. Am Ufer der Weißen Elster gibt es plötzlich Cossi-Nordstrand-Vibes.

Eine Stadt entdeckt das Flussbaden für sich, zumindest an einem ersten Ort. Warum erst jetzt? Und ist es eine gute Idee, in diesem Fluss zu baden?

„Zum See schaffe ich es manchmal gar nicht“

Max schwenkt seinen Sohn Izma, anderthalb Jahre, über die Wasseroberfläche, wie es nur Eltern machen. „Ich glaube, früher stand das hier viel höher“, sagt er. Mit 18 fuhr er damals in einem Kanu mit Freunden hier entlang. Sie kenterten – und mit ihnen ein ganzer Kasten Sternburg-Bier. „Den mussten wir natürlich bergen.“ Was, wie sie bald merkten, ein ganz angenehmes Unterfangen war. Die glatten Kiesel unter den nackten Füßen. Die sanften Stromschnellen, die sich um die Waden schmiegen. Das außergewöhnlich kalte Wasser, das im Gegensatz zum spätsommerlich lauwarmen Seewasser sehr erfrischt. „Zum See“, sagt Nadja, „schaffe ich es manchmal gar nicht.“ Wer nur eine schnelle Abkühlung will, fährt heute zum Fluss.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie kam das alles? Während in Halle (Saale) seit Jahren die Stadt mit Hilfe von Privatleuten einen Strand aufschüttet sowie zum Saaleschwimmen lädt und auch in Magdeburg die Kommune einmal im Jahr zum Elbeschwimmen aufruft, wirkt das Flussbaden in Leipzig noch wie ein zartes Pflänzchen. Anruf bei der Stadt Leipzig. Nein, sagt eine Sprecherin, offizielle Flussbadestellen gebe es in Leipzig nicht. „Das Baden ist auf eigene Gefahr.“ Es sei, erklärt das Dezernat für Umwelt, grundsätzlich möglich, also nicht verboten. Allerdings würde man die Wasserqualität in Leipzigs Flüssen nicht kontrollieren. Ganz anders als in den Seen vor Leipzig, aus denen das Gesundheitsamt regelmäßig Proben entnimmt, oder dem Karl-Heine-Kanal, wo kürzlich Blaualgen festgestellt wurden.

Neben Paddlern kühlen sich die Flussbadenden in der Weißen Elster ab. © Quelle: Andre Kempner

Also, einfach einmal hineingeschaut. Die Weiße Elster in Schleußig wirkt an einem heißen Augustmontag eher bräunlich als klar. Was aber – bleiben Sie ruhig noch einen Moment drin! – kein Hinweis auf Verschmutzung sein muss. Manchmal verfärben nur aufgewirbelte Sedimente, also Schlamm und Erde, das Wasser. Sie wirken sogar reinigend.

Früher lag der Leipziger Lido direkt in der Stadt

Trotzdem wird die Weiße Elster alle paar Jahre untersucht – was ihr nie besonders gute Noten einbringt. 2015 urteilte das Sächsische Umweltamt über den chemischen Zustand der Elster: „nicht gut“. Ein Hinweis auf einen gesunden Fluss ist das Leben darin, weshalb die Forscher die Weiße Elster auch auf Plankton und Fische absuchten. Ihr Ergebnis: „unbefriedigend“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eine klare Empfehlung für oder gegen das Flussbaden spricht in Leipzig trotzdem niemand aus. Die Stadt attestiert der Weißen Elster gar eine „relativ konstante Wasserqualität“, also: Baden unbedenklich. Anders als in Halle (Saale), wo die Weiße Elster südlich der Stadt in die Saale fließt und wo man strenger ist: Die Stadt möchte keine Bürgerinnen und Bürger im Fluss sehen. „Vom Baden wird abgeraten“ steht auf Hinweisschildern am Ufer. Der Grund: eine fehlende Überwachung der Wasserqualität.

Am halleschen Saalestrand an der Ziegelwiese © Quelle: Martin Pelzl

Vielleicht nimmt es Leipzig deshalb leichter, weil man sich schon immer für eine Flussbadestadt hielt. „Wenn die Leipziger um 1920 an den Lido wollten, mussten sie nicht bis nach Venedig fahren. Der Leipziger Lido lag direkt in der Stadt, am Elsterbecken nahe der Zeppelinbrücke“, heißt es in dem Band „Leipzig geht Baden“. Das Leipzig von vor 100 Jahren hatte praktisch keine Seen, dafür flossen Parthe, Pleiße- und Elstermühlgraben durch die Stadt.

Weil die Bevölkerung kaum schwimmen konnte, ertranken allerdings jedes Jahr Dutzende in den Flüssen – und das schon lange Zeit. Der Pädagoge Johann Christoph Friedrich GutsMuths, nach dem im Leipziger Westen eine Straße benannt ist, verfasste bereits 1798 sein „Kleines Lehrbuch der Schwimmkunst“ und brachte schon damals das Leipziger Flussbad-Dilemma auf den Punkt: „Bisher ist das Ertrinken in Mode gewesen, weil das Schwimmen nicht in Mode ist.“

Leipzigs Flüsse reinigen sich auf natürliche Weise – aber das dauert

Leipzig musste erst lernen und machte über Jahrzehnte seine Badestellen sicher. Die Fischer in der Stadt wurden zu einer Art frühe Bademeister ernannt. Währenddessen zog die Mode nach, ein Preußischer General erfand die erste Männerbadehose, die auch bald in Leipzig getragen wurde. Bis ins frühe 20. Jahrhundert war es so: Wann immer es in der Stadt heiß wurde, traf man sich gegen Nachmittag an den Flussufern der Stadt – am Lindenauer Flussbad, am Flussbad Knauthain, am Flussbad Connewitz.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Industrialisierung trieb noch mehr Menschen in die Flüsse. Wer in einer stickigen Fabrik arbeitete, suchte einen Ausgleich in der Natur und an Flussufern. Gleichzeitig begann damals aber auch der Niedergang der Leipziger Flüsse: Fabriken leiteten ihr giftiges Abwasser hinein. Zudem wurden in den 1930er Jahren Leipzigs Flüsse zunehmend mit Beton ausgekleidet. Aus selbstreinigenden Gewässern wurden stinkende Kanäle, auf denen häufig eine weiße Schaumkrone trieb.

Bis zum Ende der DDR änderte sich daran kaum etwas. Wer nicht einen Hautausschlag, schwere Magen- und Darmerkrankungen durch Bakterien oder Langzeitschäden durch Schwermetalle riskieren wollte, stieg lieber nicht in einen Leipziger Fluss. Es brauchte erst den Zusammenbruch der DDR-Industrie, damit sich die Flüsse erholen konnten. Durch „natürliche Prozesse wie Sedimentation, Biofiltration und der Abbau von Schadstoffen durch Mikroorganismen“ reinigten sich die Flüsse über die Jahrzehnte selbst, schreibt das Leipziger Amt für Stadtgrün und Gewässer. Bis sie ganz sauber sind, könnte es aber noch Jahrzehnte dauern.

„Würde abraten, hineinzugehen“

Ein weiteres Problem beim Thema Flussbaden sieht ein Mann aus Freital. Spricht man Uwe Schellenberg auf den Trend an, erinnert er sich an ein Ereignis, das auf den ersten Blick sehr wenig, aber dennoch viel damit zu tun hat: die Elbeflut im Jahr 2002. Schellenberg berichtet von jener Rentnerin, die in Freital von einem Hubschrauber gerettet wurde, plötzlich aus dem Seil rutschte und in die Weißeritz stürzte. Schellenberg, schon damals beim Deutschen Roten Kreuz (DRK) aktiv, paddelte mit zwei anderen Rettern im Schlauchboot zu der Frau. Mithilfe zusammengeknoteter Feuerwehrtüchern wurde sie aus den Fluten geholt. Einer der Helfer erhielt später das Bundesverdienstkreuz.

Was hat das mit der Weißen Elster zu tun? „Ich habe prinzipiell Bauchschmerzen, wenn ich Menschen im Fluss baden sehe“, sagt Schellenberg. „Alles, was über 0,5 Meter pro Sekunde fließt, ist ein Fließgewässer. Und da würde ich davon abraten, hineinzugehen.“

Schellenberg sagt das, weil er selbst viel in strömenden Gewässern unterwegs ist. Vor einer Weile, als die Elbe besonders niedrig stand, bat ihn deshalb ein Fernsehteam, einmal durch den Fluss hindurchzulaufen. Es gelang ihm nicht. Später, bei einem seiner Trainings für die Fließwasserrettung, sollte Schellenberg auf ein Wehr zuschwimmen. „Das Wasser fließt dort ganz ruhig heran“, sagt er. Aber bald rief Schellenberg nach Hilfe. Seine Kameraden warfen ihm eine Art Rettungsring zu. „Es war ziemlich schnell klar, dass ich ohne fremde Hilfe nicht mehr rauskomme. Das hätte böse ausgehen können“, sagt er.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

DRK mahnt zur Vorsicht beim Flussbaden

Gleich nach der Flut – und angesichts improvisiert zusammengeknoteter Rettungstücher – führte das Rote Kreuz eine neue Kategorie ein: Fließwasserrettung. Schellenberg, 41 Jahre, ist heute nicht nur Präsident des DRK Freital, sondern auch einer von vier sächsischen Ausbildern im Bereich der Fließwasserrettung. Jeden Sommer rückt er zu Einsätzen in eigentlich zahmen Gewässern aus. Und jeden Sommer kommt die Hilfe für knapp 100 Menschen, die jedes Jahr in deutschen Flüssen sterben, zu spät. Viele von ihnen, weiß Schellenberg, sind Nichtschwimmer. Personen, die glauben, dass sie im Gegensatz zu einem tiefen See, in einem flachen Fluss ganz einfach herumlaufen können. Menschen, die Flüsse unterschätzen. „Man kann sich die Kräfte von Wasser kaum vorstellen“, sagt Schellenberg.

Und vielleicht gefällt einigen Leipzigern auch deshalb das Flussbaden so gut: Weil es sich inoffiziell anfühlt, ziemlich ungewiss – und eben auch ein bisschen gefährlich.

LVZ