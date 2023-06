﻿Stadt Leipzig lässt Wildschweinfamilie am Fockeberg abschießen

Leipzig. Im Gebüsch des Stadtwalds beim Fockeberg hat es in den vergangenen Wochen besonders laut geraschelt: Dort hatte sich eine kleine Wildschweinfamilie angesiedelt. Doch Förster der Stadt Leipzig haben die Bache mit ihren zwei Frischlingen am Dienstag erschossen. Das bestätigte die Stadt auf LVZ-Nachfrage am Mittwoch. Zuvor haben sich die Wege von Mensch und Tier in der Parkanlage in der Leipziger Südvorstadt immer häufiger gekreuzt.

Für Maria Thieme sind die Bache mit ihren Jungen alte Bekannte. Sie wohnt mit ihrer Familie in der Nähe des Fockebergs. Das erste Mal habe sie die Drei zwischen Ende April und Anfang Mai beobachtet. Allerdings nie aus der Nähe, sondern stets aus sicherer Entfernung aus dem Fenster ihrer Wohnung. „Wenn ich weiß, dass an einem Ort Wildschweine freilaufen, dann meide ich diesen“, so Thieme.

Viele Wildschweinbegegnungen im Stadtwald

Doch der Fockeberg ist kein Ort, den Leipzigerinnen und Leipziger gerne meiden. Im Gegenteil: Besonders in den Sommermonaten sind dort täglich zahlreiche Spaziergänger, Radfahrer, Jogger und Hundebesitzer unterwegs. So kam es, wie es kommen musste: Die Bache hat sich, entgegen ihrem artentypisch scheuen Gemüt, an die Menschen gewöhnt, erklärte David Quosdorf, Pressesprecher der Stadt. Umgekehrt sanken auch die Berührungsängste einiger Besucherinnen und Besucher: Am Fockeberg habe sich ein „Wildschweintourismus“ entwickelt, berichtete der MDR erst am Dienstag.

Doch Wildschweine können für Menschen sehr gefährlich werden – besonders wenn sie mit Frischlingen unterwegs sind. Dann fühlen sich die Tiere besonders bedroht, vor allem von Hunden und Kindern, hieß es aus dem Rathaus. Noch vor einer Woche machte die Stadtverwaltung in einem Facebook-Post auf die Lage aufmerksam. „Am Fockeberg lebt derzeit eine Wildschweinfamilie mit Frischlingen. Bitte gehen Sie umsichtig mit der Situation um! Die Tiere können nicht zwischen für sie gefährlichen oder nicht gefährlichen Momenten unterscheiden“, wurde dort gewarnt.

Anwohnerin beobachtet Jagdeinsatz

Mensch und Tier teilen sich einen gemeinsamen Lebensraum, „wir Menschen müssen deswegen eine Koexistenz möglich machen“, findet Maria Thieme. Deswegen schockierte sie umso mehr, was sie am Dienstag beobachtete, erzählte sie im Gespräch mit der LVZ. Als sie am Abend mit ihrem zehnjährigen Sohn auf einer Bank beim Spielplatz am Fockeberg saß, habe sie zwei Männer mit Gewehren einen Weg in der Nähe des Spielplatzes entlanggehen sehen. Diese hätten einige Passanten gewarnt, den Weg in der nächsten Zeit zu meiden. Thieme und ihr Sohn hätten jedoch keine solche Warnung bekommen, berichtete die Leipzigerin. Nachdem die Männer im Wald verschwanden, hörte die Leipzigerin Schüsse, gefolgt von gequälten Tiergeräuschen, so Thieme. Einer der Männer sei darauf mit einem toten Frischling zurückgekommen.

„Mein Sohn und ich sind fassungslos und traurig, dass einfach so mal schnell im Stadtgebiet scharf geschossen werden darf,“ so Thieme. Doch warum wurde die Wildschweinfamilie nach wochenlanger Beobachtung, auch durch die Stadtförster, getötet? „Der Nutzungskonflikt zwischen Mensch und Tier wurde vor Ort zu groß“, lautete die Begründung der Stadt. Zudem unterliegt das Erlegen von Wildschweinen strengen Gesetzen. So verbietet das Bundesjagdgesetz beispielsweise das Aussetzen von Schwarzwild. Wäre die Familie betäubt worden, hätten sie nicht einfach an einer anderen Stelle im Wald wieder freigelassen werden können.

Abstand von frei laufenden Wildschweinen halten

Schon in vergangenen Jahren haben sich die Wege von Mensch und Wildschwein im Stadtgebiet gekreuzt. Im Mai letzten Jahres wurde beispielsweise ein Mann mit seinem Hund im Leipziger Auwald von einem Wildschwein überrascht. Das Tier verfolgte die beiden und ließ erst nach 100 Metern von ihnen ab.

Die Stadt rät, nicht aktiv auf die Suche nach frei laufenden Wildschweinen zu gehen. Sollte es doch zu einer Begegnung kommen, appelliert das Amt für Stadtgrün und Gewässer, die Tiere nicht zu füttern und stets Abstand zu halten. In solchen Situationen gelte es, ruhig zu bleiben, hektische Bewegungen zu vermeiden und das Tier oder die Tiere so gut wie möglich zu ignorieren. Besucherinnen und Besucher im Park sollten den Weg nicht verlassen. Hunde sollten angeleint werden.

