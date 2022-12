﻿Fördermittel gestrichen: Plagwitzer Produktionsschule muss schließen

Der Freitag: Ein Blick zurück auf 2022 in Leipzig und Sachsen

Zum Ende eines Jahres wird für gewöhnlich zurückgeschaut. Auf das was war, auf das was uns in Erinnerung geblieben ist. Eine Rückschau auf einige Ereignisse in Leipzig und Sachsen, die von größerer oder kleinerer Bedeutung waren, uns aber in jedem Fall beschäftigt haben.