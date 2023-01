Es ist in der jüngeren Vergangenheit still geworden um das geplante neue Wohngebiet „Alte Kunstlederfabrik“ in Borsdorf. Doch jetzt scheint wieder Bewegung in die Pläne zur Entwicklung des knapp zwölf Hektar großen Areals zu kommen. Hier sollen Wohnungen, Einfamilien- und Reihenhäuser sowie eine neue Kindertagesstätte entstehen.