﻿Zeitenwende: Das Ende des Immobilien-Booms in Leipzig

Leipzig. Für die Leipziger Baubranche begann das Jahr 2022 mit einem Erdbeben. Und danach wurde die Lage immer schlimmer. Die erste Erschütterung kam, als die Bundesregierung im Januar einen Förderstopp für energiesparende Neubauten verhängte. Viele Vorhaben gerieten dadurch ins Wanken. Hochgerechnet auf ganz Leipzig drohe ein Ausfall von 150 Millionen Euro Zuschüssen für bis zu 6000 Wohnungen, empörten sich nicht nur die privaten Projektentwickler.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch der kommunale Großvermieter LWB musste plötzlich den Wegfall von zehn Millionen Euro fürchten. Diese Zuschüsse der bundeseigenen Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) waren für den Bau von 375 Wohnungen in der Gaußstraße, Mockauer Straße, Shakespearestraße und Robert-Schumann-Straße vorgesehen: zumeist Sozialwohnungen mit Kaltmieten von 6,50 Euro pro Quadratmeter. Letztlich wurden die LWB-Anträge doch akzeptiert, sodass in der Leutzscher Gaußstraße im November ein Grundstein gelegt werden konnte. Den Startschuss für die drei anderen Projekte verschob die LWB auf nächstes Jahr.

Gerade noch rechtzeitig: An der Saalfelder Straße hat die LWB 300 Sozialwohnungen gebaut, die seit Anfang September abschnittsweise vermietet werden. © Quelle: Peter Usbeck / LWB

Keine Termine für Neubau-Vorhaben mehr

Viele Firmen geben inzwischen gar keine Termine für Neubau-Vorhaben mehr bekannt. Denn bereits im Februar folgte eine Katastrophe, die auch den europäischen Immobilienmarkt aus den Angeln hob. Durch den Angriff Russlands auf die Ukraine verschärften sich die Material- und Lieferengpässe aus den zwei Corona-Jahren noch mal drastisch. Binnen weniger Wochen verdoppelten sich nun die Energiekosten, vervierfachten sich die Kreditzinsen, stieg schließlich die Inflation auf mehr als zehn Prozent – also ein Niveau, wie man es in Deutschland seit über 60 Jahren nicht mehr kannte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auf einmal war die Zeit vorbei, in der Anleger und Investoren für Bauvorhaben in der Boomtown an der Pleiße Schlange standen. Selbst die hiesigen Wohnungsgenossenschaften legten alle noch nicht begonnenen Neubau-Vorhaben für unbestimmte Zeit auf Eis. Sie beschränkten sich ebenso wie die meisten Privatfirmen auf das Fertigstellen einmal angefangener Baustellen – sanierten jedoch umso kräftiger alte Häuser wie in Gohlis (VLW) und Grünau (WBG Kontakt).

Zahl der fertiggestellten Wohnungen in Leipzig sinkt erstmals wieder

Bereits 2021 war die Zahl der fertiggestellten Wohnungen in Leipzig erstmals wieder deutlich gesunken: um rund 1600 auf 3200 Einheiten. Das war eine Folge der Pandemie, fehlender Fachkräfte sowie ausufernder Auflagen und Vorschriften (zum Beispiel beim Brandschutz), welche die Baukosten immer mehr in die Höhe trieben. Im Sommer 2022 lief das Fass endgültig über. Seitdem ließen sich neue Vorhaben fast gar nicht mehr seriös kalkulieren.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Normale Familien können sich Wohneigentum in Leipzig inzwischen so gut wie überhaupt nicht mehr leisten. Wie unfinanzierbar die Baukosten gewachsen sind, zeigte sich unter anderem daran, dass das Rathaus im Oktober sieben Selbstnutzer-Bauprojekte (trotz verbilligter Grundstücke) nur durch einen Sonderzuschuss von 5,4 Millionen Euro retten konnte. Bezeichnend war auch ein anderes Beispiel: Im Januar 2022 hatten sich auf zehn Eigenheim-Parzellen (in Erbpacht) des Liegenschaftsamtes noch 500 Leipziger Familien beworben. Bei der zweiten Tranche von weiteren zwölf Grundstücken im Juni war die Nachfrage schon so gering, dass nicht alle Flächen Abnehmer fanden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch die Preise für Eigentumswohnungen sinken

Im Herbst 2022 (drittes Quartal) gingen die Preise für Eigentumswohnungen in der Messestadt erstmals gegenüber dem Vorjahreszeitraum zurück. Aber nicht stark genug, um wieder erschwinglicher für ortsansässige Familien zu werden. Da die Einwohnerzahl Leipzigs weiter wächst, aber zu wenig gebaut wird, werden freie Wohnungen knapp. In der Folge verteuerten sich die Angebotskaltmieten für verfügbare Objekte (aller Größen und Baualtersklassen) im gleichen Zeitraum um 5,5 Prozent auf nun im Durchschnitt 8,56 Euro kalt pro Quadratmeter, wie die Leipziger Immobilien-Datenbank GeoMap ermittelt hat. Hinzu kommen die extrem gestiegenen Betriebs- und Nebenkosten – nicht nur für den Energieverbrauch.

Leipzigs Immobilien-Boom ist also erst mal vorbei, was den Mietern vorerst keine Vorteile bringt. „Inzwischen geht es darum, dass der Neubau von Wohnungen nicht vollständig zum Erliegen kommt“, warnt der hiesige Projektentwickler Ingo Seidemann als Vorsitzender des Landesverbandes Mitteldeutschland im Bundesverband Freier Wohnungsunternehmen (BFW).

Abhilfe könne nur ein entschiedenes Eingreifen jener Bundesregierung bringen, die sich noch Ende 2021 vorgenommen hatte, die Zahl der neu gebauten Wohnungen in Deutschland auf 400.000 pro Jahr zu erhöhen, so Seidemann. Stattdessen zeigte sich die Wohnungsbaubranche im November 2022 bundesweit pessimistisch wie nie zuvor. Allein in diesem Monat haben 16,7 Prozent aller Betriebe Projekte abgesagt oder zurückgestellt, so das Münchner Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung.