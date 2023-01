Nachts in der Nazi-Kneipe: Folge 1 des Podcasts “Der Fall Lina E.”

Leipzig. Oktober 2019. In einer Nacht wird in Eisenach die Neonazi-Kneipe „Bull’s Eye“ überfallen. Vermummte stürmen herein, zertrümmern Gläser und Möbel, prügeln auf die Gäste ein. Ziel des Angriffs ist Leon R. Er ist der Wirt der Kneipe – und ein über die Grenzen von Eisenach bekannter rechtsextremer Gewalttäter.

Vor dem Oberlandesgericht Dresden wird seit mehr als einem Jahr gegen vier Menschen verhandelt, die den Überfall in Eisenach geplant und durchgezogen haben sollen. Unter ihnen: Lina E., Leipziger Studentin und die mutmaßliche Rädelsführerin der Bande.

Wer ist diese Frau? Warum wird sie in linken Kreisen so sehr verehrt? Und wie wurde aus ihr die Gewalttäterin, die sie laut den Ermittlern sein soll?

Chefermittler, Kronzeuge, Opfer rechter Gewalt: Worum es im Podcast geht

Die Leipziger Volkszeitung (LVZ) und das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) haben dazu eine fünfteilige Podcast-Serie produziert. Darin spricht der Chefermittler des Landeskriminalamtes Sachsen über den Umgang mit einer radikalen Szene, in der die Polizei verhasst ist – und in der alle eisern schweigen.

In der Serie geht es um den Prozess in Dresden. Dort hat ein Kronzeuge ausgesagt und seltene Einblicke in die linksextreme Szene gegeben – in ein verschlossenes Milieu, das normalerweise im Verborgenen agiert.

Und es kommen Menschen zu Wort, die jahrelang von Neonazis terrorisiert worden sind. Sie sprechen darüber, was sie über die Angriffe auf Rechtsextreme denken.

Hören Sie hier Folge 1 des Podcast: „Der Überfall: Nachts in der Nazi-Kneipe“

Die nächste Folge, „Ausgespäht und verprügelt: Die Jagd auf Rechtsextreme“ erscheint am Donnerstag, 2. Februar, auf lvz.de/lina und rnd.de/lina sowie überall dort, wo es Podcasts gibt. Alle weiteren Folgen erscheinen dann wöchentlich immer donnerstags exklusiv auf RND+ und LVZ+.