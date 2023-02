﻿Alles Bullenschweine? Folge 3 des Podcasts „Der Fall Lina E.“

Seit Jahren hat es keinen so großen Prozess um linksextreme Gewalt wie im Fall Lina E. gegeben. Ermittlungen in dem verschlossenen Milieu sind schwierig. Wie ist die Polizei auf Lina E. gekommen? Und wie beeinflusst das schwierige Verhältnis zwischen Beamten und linker Szene den Prozess? Hören Sie hier die dritte Folge des Podcasts „Der Fall Lina E.“

Lina E. wird am 6. November 2020 mit dem Hubschrauber zum Bundesgerichtshof nach Karlsruhe geflogen – seitdem sitzt sie in Untersuchungshaft.

Leipzig. Eine linksextreme Gruppe soll von Leipzig aus Jagd auf Neonazis gemacht haben. Dazu hat eine besondere Einheit bei der sächsischen Polizei ermittelt: Die Soko Linx, die beim Landeskriminalamt (LKA) politisch links motivierte Straftaten bearbeitet. Ihr ist etwas gelungen, das der Polizei nur selten glückt: Sie hat die mutmaßlichen Täter linksextremer Gewalttaten vor Gericht gebracht. Aber die Soko steht auch in der Kritik, vor allem aus dem politischen Lager: Hat sie voreingenommen ermittelt? Sind es nicht die rechtsextremen Straftaten, nach denen die Polizei viel genauer schauen sollte?

Mit diesen Fragen beschäftigt sich die dritte Folge des Podcasts „Der Fall Lina E. Wenn der Kampf gegen Neonazis in Gewalt eskaliert.“ In dieser Episode geht es auch darum, warum Leipzig als Hochburg linksextremer Gewalt gilt – und was das eigentlich bedeutet.

Für die Polizei ist das linksextreme Milieu ein schwieriges Feld. Denn viele Linke lehnen die Beamten ab. Das hat auch Folgen für den Prozess gegen Lina E. Dort gilt die Polizei nicht wie sonst bei Strafprozessen als vergleichsweise sichere Quelle. Sondern sie muss sich oft genug selbst verteidigen.

Chef der Soko Linx spricht über den Fall Lina E.

Für die Podcast-Folge hat ein Team der Leipziger Volkszeitung unter anderem mit Dirk Münster gesprochen, mit dem Chef der Soko Linx beim LKA Sachsen. Er redet über politisch links motivierte Straftaten im Freistaat, vor allem in Leipzig, und über die Arbeit seiner Einheit. Außerdem beschäftigt sich die Episode damit, wie genau die Beamten gegen die mutmaßliche Gruppe um Lina E. ermittelt haben – und mit der Kritik, die es daran und an den gesammelten Beweisen selbst gibt.

All das hören Sie in der dritten Folge des Podcasts „Der Fall Lina E.“ mit dem Titel „Alles Bullenschweine? Wie die Polizei gegen Linksextremisten ermittelt“. Sie ist exklusiv für die Abonnenten von LVZ+ und RND+ verfügbar – und für alle, die ein Digital-Abo abschließen wollen. Der erste Monat ist gratis.

Hier Folge 3 des Podcasts hören:

Die LVZ hat zum Fall Lina E. zusammen mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) eine insgesamt fünfteilige Podcast-Serie produziert. Hören Sie hier auch die bisher erschienen Folgen des Podcasts:

Hier Folge 2 des Podcasts hören:

Hier Folge 1 des Podcasts hören:

Die vierte Episode, „Der Kronzeuge: Alle schweigen, einer redet“, erscheint am Donnerstag, 16. Februar, exklusiv auf LVZ+ und RND+. Sie finden sie dann unter lvz.de/lina und rnd.de/lina.

