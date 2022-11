﻿Fünf Leipziger zählen zu den erfolgreichsten Forschern der Welt

Viele Leipziger Forscher sind mit wissenschaftlichen Arbeiten in Fachzeitschriften vertreten. Doch die Zahl der Publikationen allein sagt nicht immer viel aus. Es geht auch darum, auf wieviel Resonanz einzelne Beiträge stoßen. Dazu gibt es ein internationales Ranking, in dem auch fünf Leipziger Wissenschaftler vertreten sind.

Leipzig. Fünf Akademiker aus Leipzig zählen zu den weltweit erfolgreichsten Wissenschaftlern. Die internationale Datenbank Clarivate kürt jedes Jahr die „Highly Cited Researchers“ – die meist zitierten Forscher.

Im Ranking aufgeführt wird das eine Prozent wissenschaftlicher Arbeiten, das in einem bestimmten Zeitraum und einem Fachgebiet am häufigsten zitiert wurde. 6938 Forscherinnen und Forscher aus 69 Ländern sind gelistet – aus Deutschland kommen dieses Jahr 369.

Porträt von Prof. Dr. Svante Pääbo im Paulinum in Leipzig. © Quelle: Andre Kempner

Vier Wissenschaftler und eine Wissenschaftlerin aus Leipzig dabei

Aus Leipzig dabei: Professor Steffi Riedel-Heller (Direktorin des Instituts für Sozialmedizin, Arbeitsmedizin und Public Health an der Uniklinik Leipzig), Professor Matthias Blüher (Direktor am Helmholtz-Institut für Metabolismus-, Adipositas- und Gefäßforschung in Leipzig), Professor Elmar Brähler (früherer Leiter der Abteilung für Medizinische Psychologie und Medizinische Soziologie der Universität Leipzig, heute emeritiert), Professor Svante Pääbo (Direktor am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie und aktueller Medizin-Nobelpreisträger) sowie Professor Holger Thiele (Direktor der Universitätsklinik für Kardiologie am Herzzentrum Leipzig).

Anders als beim Ranking der meisten Publikationen ist ein Platz bei Clarivate ein besonderes Qualitätsmerkmal: Wenn jemand häufig von anderen Wissenschaftlern zitiert wird, dann sind seine Forschungen besonders relevant.

Professor Steffi G. Riedel-Heller, Direktorin des Institutes für Sozialmedizin, Arbeitsmedizin und Public Health an der Universität Leipzig. © Quelle: Foto: Stefan Straube/ UKL

„Es ist ein kleiner Ritterschlag“

Steffi Riedel-Heller landete schon zum zweiten Mal in den Wissenschaftscharts. „Das ist ein kleiner Ritterschlag“, sagt die 58-Jährige. „Mir ist es wichtig, dass die Publikationen von der Wissenschaftsgemeinde aufgenommen und die Themen weiterentwickelt werden.“ Die Platzierung sei auch eine Auszeichnung für ihr Institut und die medizinische Fakultät. Riedel-Heller hatte sich zuletzt mit Angsterfahrungen von Psychiatern während der Corona-Pandemie befasst.

Professor Holger Thiele, Direktor der Uniklinik für Kardiologie am Herzzentrum Leipzig. Ab dem kommenden Jahr ist Thiele Präsident der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie. © Quelle: Dominik Wolf

„Ich freue mich, dass meine wissenschaftliche Arbeit eine gewisse Wertschätzung erhält“, bekundet Herzexperte Holger Thiele, der bereits 2020 und 2021 unter den Top-Forschern gelistet war. Seine Arbeiten erscheinen in renommierten Fachjournalen wie dem „New England Journal of Medicine“, dem „Lancet Journal“ oder dem US-amerikanischen Ärzteblatt „Jama“. Zu den Forschungsschwerpunkten des 53-Jährigen zählt unter anderem der kardiogene Schock (unzureichende Pumpleistung des Herzens, die zu einer Unterversorgung der Organe führt).

Professor Matthias Blüher, Direktor am Helmholtz-Institut für Metabolismus-, Adipositas- und Gefäßforschung in Leipzig. © Quelle: Stefan Straube/UKL

Elmar Brähler freut sich ebenfalls darüber, dass seine Arbeiten überdurchschnittlich stark wahrgenommen werden – und das, obwohl der Wissenschaftler mit 76 Jahren längst nicht mehr mitten im Berufsleben steht. Brähler taucht seit 2019 jedes Jahr im Ranking der erfolgreichsten Forscher auf. Er befasst sich unter anderem mit epidemiologischen Aspekten psychologischer Erkrankungen; außerdem entwickelt er Fragebögen.