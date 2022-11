﻿Besondere Perspektive: Fotokünstlerin Angela Liebich setzt Leipzig in Szene

Fotokünstlerin Angela Liebich hat für ihren Kalender 2023 Leipzigs wunderbare Architektur in Szene gesetzt. Es ist Teil ihres langjährigen Fotokunstprojektes. Sehen Sie hier die ersten Aufnahmen.

Leipzig. Es ist eine futuristische Landschaft, die sich zur Stadt hin öffnet: Im Juli öffnete die Sächsische Aufbaubank ihr Architekturensemble an der Gerberstraße, das mit ihren 159 weißen Säulen zum Hingucker in Leipzig wurde. Auf einem Balkon vor den Säulen hat die Fotografin Angela Liebich eine junge Dame in hohen Schuhen positioniert.

Im ehemaligen Schwimmbecken des historischen Stadtbades in der Eutritzscher Straße stehen zwei Herren in historischer Bademode und scheinen einer längst vergangenen Zeit entsprungen. Das dazugehörige Boot ist ohne Luft, das Schwimmbad ohne Wasser.