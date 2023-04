Fünf Konzerte in einer Woche

Fotos: Helene Fischer begeistert zum Auftakt ihrer Leipzig-Woche in der Arena

Die erste von fünf Shows in Leipzig begann am Dienstagabend pünktlich um 20 Uhr.

Schlagerstar Helene Fischer hat am Dienstag in Leipzig das erste von fünf Konzerten in der Messestadt gespielt. Unsere Fotografen waren mit dabei und haben viele Impressionen mitgebracht.