﻿Fotoschatz vom Dachboden gibt jüdischen Menschen Gesichter und Namen zurück

Vor 35 Jahren wurden die Glasnegative auf einem Dachboden entdeckt. Nach Rückgabe des Archivs von Abraham Mittelmann an die Erben sind nun Fotos des jüdischen Fotografen aus Leipzig in einer Werkschau zu sehen.

Leipzig. Es ist der erste Eindruck von einem wahren Fotoschatz: Bilder aus dem Archiv Abram Mittelmann, der in der Shoa ermordet wurde, sind nun in einer kleinen Ausstellung im Ägyptischen Museum im Kroch-Hochhaus zu sehen. Dort wurde bereits 1988 zwei Monate lang die viel beachtete Ausstellung „Juden in Leipzig“ mit 16 000 Besuchern gezeigt. Damals waren erste Abzüge von den Glasplattennegativen zu sehen, die die Leipziger Fotografin Gudrun Vogel 1988 in stark verschmutzten und teils durchnässten Pappkartons auf dem Dachboden jenes Hauses in der Härtelstraße/Peterssteinweg 15 gefunden hat, in dem Mittelmann sein Atelier hatte. Ihr ist es zu verdanken, dass sie erhalten blieben.