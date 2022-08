Wird im Oktober die monatlichen Abschlagszahlung erhöht und dann gleich abgebucht? Wirkt sich die Umlage auch auf die Fernwärmelieferungen der Leipziger Stadtwerke aus? Wird auch Strom teurer, der mit Gas erzeugt wird? Die Antworten auf diese Fragen und viele weitere zur neuen Abgabe lesen Sie hier.

Leipzig. In Leipzig müssen jetzt viele Haushalte damit rechnen, dass ihre Abschlagszahlungen für Gas steigen. Denn die Firma Trading Hub Europe – ein Gemeinschaftsunternehmen der Gas-Fernleitungsnetzbetreiber in Deutschland – hat am Montag die Höhe einer neuen "Gasbeschaffungsumlage" bekanntgegeben. Durch sie werden ab Oktober 2,419 Cent pro Kilowattstunde auf den Gaspreis aufgeschlagen und dann mit den Abschlagsrechnungen von den jeweiligen Gasversorgern abgebucht beziehungsweise eingefordert.

Neben dieser "Gasbeschaffungsumlage" soll noch eine "Gasspeicherumlage" eingeführt werden. Die Details zu dieser zweiten Umlage sollen am Donnerstag bekanntgegeben werden. Ob auf diese beiden Umlagen dann auch noch die volle Mehrwertsteuer aufgeschlagen wird, ist bislang offen. Hier die wichtigsten Antworten auf Fragen, die Energiekunden zur neuen "Gasbeschaffungsumlage" betreffen.