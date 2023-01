Einsatz am Leipziger Hauptbahnhof: Frau schlägt Mitreisende und Polizisten

Die Bundespolizei ist in ganz Deutschland für den Schutz im Bahnverkehr zuständig. So auch am Leipziger Hauptbahnhof (Symbolbild).

Leipzig. Am Dienstagabend musste die Bundespolizei Leipzig zu einem Einsatz am Leipziger Hauptbahnhof ausrücken. Die Beamten wurden alarmiert, weil eine 43-jährige Frau trotz Aufforderung der Zugbegleiter den Regionalzug nicht verlassen wollte, so die Bundespolizei in einer Mitteilung. Als die Beamten eintrafen, schlug die Frau einem Polizisten unvermittelt ins Gesicht.

Die Täterin wurde daraufhin festgenommen. Es stellte sich heraus, dass die Frau andere Reisende im Zug geschlagen hatte. Die Ermittlungen gegen die Thüringerin wegen tätlichen Angriffs, Körperverletzung und Wiederstand laufen.

Die Bundespolizei ist in ganz Deutschland unter anderem für den Schutz vor Angriffen auf die Sicherheit des Bahnverkehrs zuständig. Das schließt auch Einsätze an Bahnhöfen mit ein.