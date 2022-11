﻿Frauenleiche in Leipziger Hotel aufgefunden – Gast schildert Beobachtungen

In einem Leipziger Hotel im Stadtteil Sellerhausen-Stünz ist am Dienstagabend ein Frau tot aufgefunden worden. Wie die Polizei erklärte, wird wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts ermittelt.

Am Dienstagabend wurde eine Frau in einem Leipziger Hotel leblos aufgefunden. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts.

Leipzig. Die Polizei ermittelt in Leipzig im Fall eines möglichen Tötungsdelikts. Wie eine Behördensprecherin am Mittwoch informierte, sei am Dienstagabend in einem Hotel im Leipziger Osten eine Frau leblos aufgefunden worden. Nach LVZ-Informationen handelt es sich bei der Herberge um das Hotel Adler in der Portitzer Straße im Stadtteil Sellerhausen-Stünz. Das Opfer soll etwa 30 Jahre alt sein und im Hotel Adler zuvor auch übernachtet haben.

Die alarmierten Beamtinnen und Beamten sicherten den möglichen Tatort und führten im Umfeld Befragungen durch. Neben Rettungskräften und der Leipziger Kriminalpolizei war auch die Tatortgruppe des Landeskriminalamtes im Einsatz. Inzwischen hat die Staatsanwaltschaft Leipzig eine Obduktion des Leichnams in der Rechtsmedizin angeordnet.

Anwohnerinnen und Anwohner spekulieren über Todesursache

Vom Trubel der nur wenige Meter entfernten Eisenbahnstraße war am Mittwochnachmittag vor dem Hotel kaum etwas zu spüren – und auch auf die Gewalttat, die sich dort am Vortag zugetragen haben soll, war nicht zu schließen. Dabei sei die Polizei von Dienstag bis Mittwoch stundenlang mit zahlreichen Einsatzkräften und Spürhunden vor Ort gewesen, berichtete ein Mitarbeiter eine kleinen Imbisses, der direkt neben dem Hotel zu finden ist.

„Da ist es passiert“, sagte er und deutete auf ein Fenster im ersten Stock. Ein schwerer, roter Vorhang versperrte zu diesem Zeitpunkt den Blick ins Zimmer. Noch am Morgen habe er beobachtet, wie Polizistinnen und Polizisten dort Fotos machten und den Tatort sicherten. „Es war bestimmt ein Mord.“

Von dem mutmaßlichen Tötungsdelikt selbst habe er jedoch nichts mitbekommen, so der Mann vom Imbiss. „Wir haben erst davon erfahren, als die Polizei bei uns geklingelt und Fragen gestellt hat“, erzählte auch ein anderer Anwohner der ruhigen Straße im Leipziger Osten. Überrascht hätte ihn dies nicht. „So etwas passiert hier häufiger“, fügte er hinzu.

Hotelgast: Um 19.30 Uhr wurde ein Krankenwagen gerufen

Auch Heinrich H.* wurde von den Ermittlerinnen und Ermittlern ausgiebig befragt. Er war am Dienstag selbst Gast im Hotel Adler. „Um 19.30 Uhr kam ein Krankenwagen mit Blaulicht vorgefahren. Es war dann aber offenbar doch nicht so akut, weil der Notarzt kurz darauf nicht allzu beschäftigt schien“, schilderte er.

„Gegen 23 Uhr haben dann Beamte des LKA an die Zimmertüren geklopft und sich nach auffälligen Beobachtungen erkundigt – von einer schweren Straftat war da die Rede. Und es sah danach aus, als ob auch die Spurensicherung schon im Einsatz war.“ Am Mittwochvormittag reiste H. dann ab.

Polizei und Staatsanwaltschaft selbst machten mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen bisher keine weiteren Angaben zum Opfer und zu den Hintergründen des Todesfalls.

*Name von der Redaktiongeändert

Von Fabienne Küchler und Mathias Puppe