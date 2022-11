﻿Frauenleiche in Leipziger Hotel aufgefunden – Polizei ermittelt wegen Tötungsdelikt

In einem Leipziger Hotel im Stadtteil Sellerhausen-Stünz ist am Dienstagabend ein Frau tot aufgefunden worden. Wie die Polizei erklärte, wird wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts ermittelt.

Leipzig. Die Polizei ermittelt in Leipzig im Fall eines möglichen Tötungsdeliktes. Wie eine Behördensprecherin erklärte, sei am Dienstagabend in einem Hotel im Leipziger Osten eine Frau leblos aufgefunden worden.