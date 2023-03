Frauen müssen nichts – und können alles. Oder?

Der Frauentag soll jedes Jahr daran erinnern, dass noch nicht alles erreicht ist in der Gleichberechtigung der Geschlechter. Gut, dass das immer wieder thematisiert wird, meint LVZ-Volontärin Juliane Staretzek. Und wünscht sich, dass das Frausein in allen Facetten mehr Raum bekommt.

Leipzig. Es ist unübersehbar: Frauen nehmen heute stärker den Raum ein, der ihnen zusteht. Am Arbeitsplatz, in der Politik, in der Gesellschaft, in der Familie. Heute wachsen junge Frauen in dem Bewusstsein auf, dass sie gar nichts müssen – und doch alles machen können, was sie wollen. Und sie haben ausreichend Rollenvorbilder in diesem neuen Feminismus – und lautstarke Stimmen, die darauf hinweisen, in welchen Bereichen das Geschlecht noch immer einen Unterschied macht. Dann ist doch alles gut, oder?

Zu dieser kalendarischen Erinnerung an Frauenrechte und Ungleichheit, gibt es in Sachsen eine Debatte, ob dieser Frauentag nicht auch wie in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern Feiertag werden könnte. Hilft das der Sache – oder ist das nicht reine Symbolpolitik?

In der Sache gibt es noch zu tun: Es gibt zwar keine Frauenberufe – und trotzdem erwartet jede dritte Frau, die gerade in Vollzeit arbeitet, eine zu geringe Rente. Dazu sind 83Prozent der Pflegekräfte in Deutschland weiblich und der Frauenanteil in Kitas beträgt sogar 93Prozent. Dabei sind die sozialen Berufe ohnehin nur mager entlohnt. Und zudem arbeiten vor allem Frauen in Teilzeit. So dreht sich der Kreis. Der heutige große Kita-Streik weist doppelt darauf hin: Auf die geringe Bezahlung der Erzieherinnen, die hohe Frauenquote in diesen Berufen – und die Tatsache, wie wichtig eine funktionierende Kinderbetreuung wiederum für Frauen im Berufswiedereinstieg ist.

Es ist 2023 und noch immer gibt es zu wenige Frauen in Vorständen großer Unternehmen. Noch immer gibt es Alltagssexismus im Job sowie in der Gesellschaft, wenngleich die Männer damit auch nicht mehr so einfach davonkommen. Ein Tag wie dieser mag Anlass sein, das alles wiederholt lautstark zu thematisieren.

Wie soll eine Gesellschaft lange geschärfte Rollenbilder aufholen – gerade in Westdeutschland? Immerhin ist in Ostdeutschland in der Gleichberechtigung vieles selbstverständlicher. Wir müssen jetzt daran arbeiten, dass in 50 Jahren nicht mehr Frauenquoten für weibliche Führungspersonen sorgen. Es muss selbstverständlich sein, dass Väter im Durchschnitt mehr als nur zwei Monate Elternzeit nehmen, sogenannte Care-Arbeit gerecht verteilt ist, die Geburt eines Kindes nicht ein Karriereaus oder Armutsrisiko für die Frau bedeutet. Klar ist: Alles muss strukturell möglich sein – wie auch immer sich die Frau entscheidet. Dafür brauchen wir nicht nur die Diplom-Informatikerin, sondern auch die männliche Pflegefachkraft - und ein paar Jahre Zeit.

Lebensgeschichten von Frauen gehören in unseren Alltag - nicht nur zum Frauentag. Wir brauchen nicht nur die Geschichten von vermeintlich erfolgreichen Frauen, sondern auch all derer, die nicht so schnell im Fokus stehen. Damit wir von ausgebliebenen Möglichkeiten erfahren, von strukturellen Ungleichheiten, von äußeren Einflüssen, aber auch von mitkämpfenden Männern, die erkannt haben, dass es diese Unterschiede noch immer gibt. Und darauf hinzuweisen, wird wohl auch noch eine Weile nötig sein. Auch deswegen widmen wir uns in der LVZ heute den Lebensgeschichten von Frauen. Um sie sichtbar zu machen.