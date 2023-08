﻿Soll Schule immer Spaß machen? Zwei junge Leipziger Lehrer im Streitgespräch

Leipzig. Wie streng soll Schule sein? Wie viel Freiheit brauchen Schülerinnen und Schüler? Müssen sie manche Fakten einfach auswendig lernen oder soll der Erwerb von Kompetenzen im Vordergrund stehen? Funktioniert Unterricht auch ohne Noten? Sogar ohne Fächer? In der Debatte um den „Frei Day“, den die Leipziger Reclam-Schule vergangenes Schuljahr als sachsenweit erstes Gymnasium ausprobiert hat, prallen pädagogische Grundsätze aufeinander. Rund 150 Fünftklässler hatten in vier Schulstunden pro Woche eigene Projekte verwirklicht – ohne Zwang und ohne Benotung. In einem Streitgespräch zu Beginn des neuen Schuljahrs diskutieren eine Lehrerin und ein Lehrer, in welche Richtung das sächsische Schulsystem aufbrechen soll: Jessica Ströller vom Anton-Philipp-Reclam- und Eric Buchmann vom Johannes-Kepler-Gymnasium.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Frau Ströller, wie geht es mit dem „Frei Day“ am Reclam-Gymnasium weiter?

Jessica Ströller: Leider gehen wir einen Schritt zurück. Die neuen fünften Klassen haben nur noch im Zweiwochenrhythmus ein Fach namens „Frei Day lernen“ im Stundenplan, in denen methodenorientiert das Lernen lernen und Persönlichkeitsentwicklung im Vordergrund stehen. Und in den jetzigen sechsten Klassen können Schülerinnen und Schüler, die dafür brennen, ihre Ideen aus dem vergangenen Schuljahr fortsetzen – innerhalb des „begabungsförderlichen Unterrichts“, den wir in der Jahrgangsstufe eh anbieten. Um den „Frei Day“ auszuweiten statt einzudämmen, mangelte es an personellen, zeitlichen und materiellen Ressourcen. Unsere Pläne scheiterten zudem an zu großer Kritik im Kollegium. Das ist sehr traurig. Die meisten Kinder und Eltern hatten uns gespiegelt, dass sie das Ganze beflügelt hat. Auch ich selbst ziehe nur positive Erfahrungen: Ich habe gesehen, wie toll die Kinder daran gewachsen sind und wie sehr ihre neuen Kompetenzen ihnen auch in den regulären Fächern halfen. Als Klassenlehrerin habe ich von der engen Verbindung zu den Schülerinnen und Schülern profitiert, die der „Frei Day“ entstehen ließ. In Englisch hatten wir eine Stunde weniger pro Woche und kamen im Lehrplan dennoch genauso weit wie sonst.

Zur Person: Jessica Ströller Jessica Ströller, 28, ist in Eilenburg geboren und in Bad Düben aufgewachsen. Sie studierte an der Uni Leipzig und kam 2020 zum Referendariat ans Reclam-Gymnasium. Seit dem Schuljahr 2022/23 unterrichtet sie dort als reguläre Lehrerin die Fächer Englisch sowie Gemeinschaftskunde/Rechtserziehung/Wirtschaft (GRW).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Die Gesellschaft verändert sich stark, und die Schule muss diesen Wandel mitgehen“: Jessica Ströller (28) ist Englisch- und GRW-Lehrerin am Reclam-Gymnasium in Leipzig. © Quelle: André Kempner

Herr Buchmann, Sie kritisieren das freie Konzept. Warum?

Eric Buchmann: Gerade nach dem ganzen Unterrichtsausfall in der Corona-Pandemie und im Zuge des Lehrermangels ist es mutig, sich auf ein solches Experiment einzulassen. Ich habe Respekt davor, dass man das am Reclam einfach mal ausprobiert hat, und meine Kritik richtet sich auch nicht an die Kollegen vor Ort. Mich stört aber der Hype, der um den „Frei Day“ gemacht wird. Außerdem halte ich den Eindruck für falsch, Schulen ohne „Frei Day“ seien vormodern und altbacken und die Schüler würden dort nur leiden. „Schule macht krank“, lautet ja so eine gängige Behauptung. Als würden die Lehrer dort stupide ihren schlechten Frontalunterricht durchziehen und damit die Kinder quälen. Nach meiner Erfahrung deckt sich das überhaupt nicht mit der Realität: Der überwiegende Teil der Lehrer kniet sich mit Leidenschaft rein und versucht auf ganz unterschiedliche Weise, die Schüler zu erreichen.

Zur Person: Eric Buchmann Eric Buchmann, 33, ist in Leipzig geboren und aufgewachsen. Nach dem Studium an der Uni Leipzig war er Referendar am Johannes-Kepler-Gymnasium und ist dort seit 2019 Lehrer für Geschichte sowie im Fach Gemeinschaftskunde/Rechtserziehung/Wirtschaft (GRW).

„Wenn wir die Schüler in Watte packen, ist ihnen damit nicht geholfen“: Eric Buchmann ist Geschichts- und GRW-Lehrer am Johannes-Kepler-Gymnasium in Leipzig. © Quelle: André Kempner

Ist es denn so, Frau Ströller: Schwingt im „Frei Day“ stets eine Fundamentalkritik am herkömmlichen Unterricht mit?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ströller: Überhaupt nicht. Ich sehe den „Frei Day“ als gleichberechtigtes Lernformat, das den klassischen Unterricht nicht ersetzt. Sich auf Fachwissen zu fokussieren, behält seine Berechtigung, auch am „Frei Day“ profitieren wir vom Fachunterricht. Aber ich habe gemerkt, dass die Vermittlung überfachlicher Kompetenzen, die ja ebenfalls im Lehrplan steht, in einem freien Format viel besser klappt. In meinen normalen Stunden habe ich die fachlichen Ziele des Lehrplans im Nacken – und die Noten, die ich pro Schuljahr einsammeln muss. Diese Zwänge gibt es am „Frei Day“ nicht. Also geht der Nutzen in beide Richtungen: Der herkömmliche Unterricht kann ebenfalls vom „Frei Day“ profitieren.

Buchmann: Ich sehe dennoch die Gefahr der Beliebigkeit, wenn wir versuchen, Bildung vom Prinzip der Fachlichkeit zu entkoppeln. Die Fächer sind das tragende Fundament, das den Standard an Allgemeinbildung sichern soll, damit die Schüler nach zehn oder zwölf Jahren einigermaßen auf dem gleichen Stand sind. Wenn es nur noch darum geht, was sie interessiert und was ihnen Spaß macht, bereiten wir die Schüler unzureichend auf ihre berufliche Zukunft und ihr Leben in dieser Gesellschaft vor. Mir wäre das zu willkürlich. Was muss man eigentlich noch wissen und welche Kompetenzen soll man beherrschen? Als Ergänzung kann ich mir den „Frei Day“ und ähnliche Konzepte vorstellen, aber der Schwerpunkt muss beim traditionellen Fachunterricht bleiben.

„Hochschulen und Arbeitgeber beklagen eklatante Lücken“

Frau Ströller, wie viel Faktenbüffeln muss vielleicht doch sein?

Ströller: „Frei Day“ bedeutet ja nicht den Verzicht auf Fachwissen. Wenn ich meine Fünftklässler vom vergangenen Schuljahr nach den 17 Bildungszielen der Vereinten Nationen für eine nachhaltige Entwicklung frage, bekomme ich wahrscheinlich bessere Antworten als von meinen Achtklässlern, für die das Thema im Lehrplan steht. Die Kinder haben einen Bauernhof besucht, um herauszufinden, welche Einflüsse Schweinefleisch auf unsere Umwelt hat. Sie haben sich über Mikroplastik im Meer und den Regenwald schlaugemacht und überall enormes Fachwissen gesammelt. Es war auch – im positiven Sinn – stressig für sie, spätestens, als die Präsentation näher rückte. Aber was ist eigentlich, wenn stimmt, was viele Jugendliche beklagen: dass das konventionelle Schulsystem krank macht? Sie sehen keinen Sinn darin, Dinge auswendig zu lernen, die die Suchmaschine ihres Handys umgehend ausspuckt. Auf dem Arbeitsmarkt wiegen soziale Kompetenzen schon jetzt vielfach schwerer als Fachwissen. Dieser Trend wird sich verstärken – allein wegen der rasanten Entwicklung Künstlicher Intelligenz.

Buchmann: Trotzdem glaube ich nicht, dass es unsere Aufgabe ist, die Anforderungen immer weiter zu senken, bis der Letzte sich wohlfühlt und jeden Tag mit Freude in die Schule geht. Schule muss nicht immer Spaß machen. Vielmehr gehört es zu unseren Aufgaben, die Schüler auf Stress vorzubereiten und ihnen Strategien an die Hand zu geben, damit umzugehen. Wer in überbehüteten Verhältnissen aufwächst, reagiert umso sensibler, aber wenn auch wir noch die Schüler in Watte packen, ist ihnen damit nicht geholfen. Dann verlagern wir das Problem nur in die Zukunft, ins Berufsleben. Ich halte die jungen Leute für robuster, als wir es ihnen und sie sich selbst zutrauen. Klar, die Existenz des Handys verstärkt die Sinnfrage. Da kann ich die Schüler gut verstehen. Aber an dieser Stelle müssen wir Lehrer sagen: Doch, es ist nötig, dass ihr das lernt; ihr werdet vieles davon brauchen. Und nicht: Na gut, wenn ihr euch überfordert fühlt, dann machen wir halt weniger. Oder ihr sucht euch selbst aus, was euch interessiert. Unsere Abiturientenquote ist so hoch wie nie zuvor, doch gleichzeitig beklagen Hochschulen und Arbeitgeber eklatante Lücken. Ich sehe darin Alarmsignale. Schule muss wieder strenger werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ströller: Aber nur weil wir Schule zu einem angenehmeren Ort für Schülerinnen und Schüler machen, leidet doch nicht die Gesellschaft. Im Gegenteil: Wenn wir alle lernen, besser zu kommunizieren, empathisch zu sein und miteinander zu kollaborieren, statt gegeneinander zu arbeiten und konkurrieren, kann es eine bessere Gesellschaft werden, und wir benötigen vielleicht gar keine Vorbereitung mehr auf das harte Leben. Die Wirtschaft ist längst dabei, Hierarchien abzubauen. Die Gesellschaft verändert sich stark, und die Schule muss diesen Wandel mitgehen.

„Für viele Schüler bedeutet schon eine Zwei ein Scheitern“

Das sächsische Kultusministerium hat mit der Initiative „Bildungsland 2030“ eine Debatte angestoßen, in der gleich zu Beginn die Forderung auftaucht, frühestens ab der neunten Klasse Noten zu geben. Was halten Sie davon?

Buchmann: Die Vorstellung, wir könnten Noten durch einseitige Berichte ersetzen, in denen die Lehrer jedem Schüler die Stärken und Schwächen aufschlüsseln und so die Motivation steigern, halte ich für naiv. Viele würden sich das gar nicht durchlesen. Noten sind ein Feedback auf eine konkrete Leistung, und ihre Kürze hat auch ihren Vorteil. Aber vielleicht sollten wir klarer vermitteln, was Noten nicht sind. Sie sind nicht objektiv, dafür hängen sie zu sehr vom Lehrer ab. Sie sagen nichts über den Menschen an sich aus, über seinen Charakter. Und eine Drei in einem Test hat auch keinen Einfluss auf den späteren Bildungsweg. Ich würde jedoch ohnehin nicht sagen, dass „die“ Schüler unter den Noten leiden. Die meisten lernen, mit Leistungsbewertungen umzugehen – gerade auch im Vergleich untereinander und verschiedener Lehrer. Nach meiner Beobachtung rührt Notendruck eher aus dem Elternhaus her.

Ströller: Nach meinem Gefühl wird der Anspruch mancher Schülerinnen und Schüler an sich selbst aber immer extremer. Ich weiß nicht, wo das herkommt – ob es sich um ein inneres Motiv handelt, der Druck von den Eltern stammt oder wir als Schule Noten zu hoch hängen. Für viele bedeutet schon eine Zwei ein Scheitern, und eine Drei steht fast auf einer Ebene mit einer Sechs. Leistung in einer Zahl sichtbar zu machen, verstärkt den Impuls, sich miteinander zu vergleichen. Noch schlimmer wird es, wenn dann ein Notenspiegel an der Tafel steht. Noten sind ein kurzes Feedback, das stimmt, aber wir müssten ausführlicher erklären, woran es hakt. Nur fehlt meistens die Zeit.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eine schlechte Note gibt Schülern ein Gefühl des Scheiterns. Dabei steckt der Vorteil von Fehlern ja darin, dass man aus ihnen lernen kann. Führen Noten als Selbstzweck zu einer falschen Fehlerkultur?

Ströller: Dadurch, dass es beim „Frei Day“ keine Benotung gab, konnten wir den Schülerinnen und Schüler mehr Raum geben, die eigene Leistung selbst einzuschätzen. Nach der Präsentation und im Eindruck dessen, wie die Zuschauer reagierten, reflektierten die Fünftklässler ihre Resultate auf beeindruckende Weise. Wir Lehrer kanzelten bewusst nicht ab, was schlecht war, sondern machten Vorschläge, was noch möglich wäre. Ein paar Kinder, fünf vielleicht, kamen mit der Freiheit zuerst nicht zurecht. Im ersten Halbjahr machten sie einfach nichts. Das auszuhalten, war für mich nicht immer leicht. Spätestens bei den ersten Präsentationen merkten sie aber, dass es sich echt blöd anfühlte, nichts beizutragen. Im zweiten Halbjahr gaben wir ihnen zusätzliche Hilfe. Sie strengten sich an und waren am Ende ganz stolz auf sich. Haben sie ein halbes Jahr verschenkt? Ich finde nicht, denn aus dem Nichtstun nahmen sie die Erkenntnis mit, dass sich Engagement lohnen kann.

LVZ