Diese Leipziger Freibäder haben noch geöffnet

Leipzig. Es wird noch einmal heiß in Leipzig. Bei Temperaturen um die 30 Grad Celsius werden viele Leipzigerinnen und Leipziger eine Abkühlung gebrauchen können. Passend dazu haben noch zwei Freibäder in der Stadt geöffnet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bis Sonntag, 10. September, können Freibadfans im Schreberbad im Zentrum-West und im Sommerbad Südost in der Oststraße baden gehen. Das Schreberbad hat täglich, 9 bis 19 Uhr, geöffnet (Dienstag und Donnerstag, bereits ab 7 Uhr). Im Sommerbad Südost sind die Gäste bei gesonderten Zeiten von 14 bis 19 Uhr willkommen.

Lesen Sie auch

Alle anderen Leipziger Freibäder haben die Saison 2023 bereits beendet. Das Personal wechselt nun wieder in die Schwimmhallen. Diese werden nun zu den üblichen Öffnungszeiten zurückkehren. Was auch bedeutet, dass die Schwimmhallen ab Samstag, 9. September, wieder an den Wochenenden besucht werden können.

LVZ