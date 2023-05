Eintritt in Leipzigs Freibädern wird teurer – Saison startet am 13. Mai

Leipzig. Mit dem Saisonbeginn am 13. Mai erhöhen sich die Eintrittspreise in den Leipziger Freibädern. Die Tagestickets für Erwachsene sowie Ermäßigungsberechtigte werden um 50 Cent teurer, für Leipzig-Pass-Inhaber um 30 Cent. Der Eintritt kostet fortan 4,50 Euro für Vollzahler sowie ermäßigt 3,50 Euro und 2,50 Euro mit Leipzig-Pass. Die Familienkarte kostet statt 12 dann 14 Euro am Tag. Bereits im September 2022 wurden die Eintrittspreise in den Leipziger Schwimmhallen erhöht.

Genug Rettungsschwimmer

Indes laufen die Vorbereitungen für die Freibadesaison. Die Becken sind bereits mit Wasser gefüllt, Pflege- und Reparaturarbeiten an den Außenanlagen sind im Gange, die Technik ist bereits in Betrieb.

„Momentan schulen und weisen wir noch die neuen Saisonmitarbeiter ein“, sagt Katja Gläß, die Sprecherin der Leipziger Sportbäder. Die Gesellschaft betreibt im Auftrag der Stadt fünf Freibäder sowie acht Schwimmhallen. Dabei konnte in diesem Jahr trotz einer „Suche im Heuhaufen“ genügend Personal gefunden werden, sagt sie. Auch bei den Rettungsschwimmern, die die Sicherheit im Freibad überwachen. „Wir sind gut aufgestellt“, erklärt Katja Gläß.