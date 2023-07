Freibad-Aktion: Kinder und Schüler zahlen nur einen Euro Eintritt

Leipzig. Unter dem Motto „Egal wie dein Zeugnis aussieht – bei uns bist du immer die Nummer 1“ bieten die Freibäder in Leipzig am Freitag, 7. Juli, eine besondere Aktion an. Der Eintritt kostet zum Tag der Zeugnisvergabe für Kinder und Schülerinnen und Schüler nur einen Euro. Das teilten die Leipziger Sportbäder am Dienstag mit.

Auch Kinder, die noch nicht in die Schule gehen, zahlen nur einen Euro. Das Gleiche gilt auch für Schülerinnen und Schüler, die bereits volljährig sind und einen Schülerausweis vorzeigen können. Erwachsene zahlen die üblichen Preise.

Nach Umbau: Kinderfreibecken Robbe öffnet wieder

Nach seinem Umbau öffnet am Freitag auch das Kinderfreibecken Robbe an der Schwimmhalle Nord in der Kleiststraße 54 wieder. Den Gästen stehen das Becken und die Liegewiese zur Verfügung. Neu sind zudem die behindertengerechte Duschmöglichkeit und Toilette.

Der Betreiber schließt währenddessen letzte Arbeiten an der Anlage ab, darunter den Ausbau des neuen Kassen- und Sozialgebäudes. Restarbeiten müssten über die Wintersaison erfolgen. „Unser Plan, alle Arbeiten zur Sommersaison beendet zu haben, ging leider aufgrund der Auslastung der Baufirmen und Lieferschwierigkeiten nicht ganz auf“, erklärt Gräfe. Trotzdem sei es den Betreibern wichtig gewesen, den Außenbereich während des Sommers zugänglich zu machen. „Wir denken, dass die Restarbeiten dem Badespaß keinen Abbruch tun“, sagt Gräfe. Auch in der Robbe gilt die 1-Euro-Zeugnis-Aktion am Tag des Freibads.

In allen fünf Freibädern kann zu den normalen Öffnungszeiten gebadet werden:

Ökobad Lindenthal, Am Freibad 3, Leipzig-Lindenthal, 10-19 Uhr

Schreberbad, Schreberstraße 15, Leipzig, 2-21 Uhr

Sommerbad Kleinzschocher, Küchenholzallee 75, Leipzig, 10-20 Uhr

Sommerbad Schönefeld, Volbedingstraße 39, Leipzig, 10-20 Uhr

Sommerbad Südost, Oststraße 173, Leipzig-Stötteritz, 10-20 Uhr

