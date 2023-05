﻿Ratsversammlung diskutiert: Leipzig soll Modellkommune für Cannabis-Projekt werden

Leipzig. Leipzig soll sich als Modellkommune für das Cannabis-Projekt der Bundesregierung bewerben. Das hat die Freibeuter-Fraktion im Stadtrat beantragt. Der Rat hatte im Juni 2022 bereits eine kontrollierte Abgabe von Cannabis befürwortet. Konkrete Gesetzesvorgaben gab es damals noch nicht. Nun hat Bundesminister Karl Lauterbach (SPD) zumindest ein Eckpunktepapier vorgelegt. Seitdem ist klar: In einem Bundesprojekt soll der kontrollierte und lizenzierte Vertrieb von Hanf zu Genusszwecken getestet werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Es gilt zu klären, wie kommerzielle Lieferketten sich auf den Gesundheits- und Jugendschutz sowie den Schwarzmarkt auswirken. Um dies wissenschaftlich untersuchen zu können, braucht es Städte, die hier als Vorreiter wirken“, begründet Sven Morlok (FDP) den Wunsch seiner Fraktion: „Leipzig sollte die Chance ergreifen, diese Fragestellungen beispielhaft für eine der größten ostdeutschen Städte zu klären.“

Die Stadträte Christopher Zenker (SPD), Juliane Nagel (Die Linke), Thomas Kumbernuß (Die Partei), Katharina Krefft (Bündnis 90/Die Grünen) sowie Sascha Matzke (FDP) befördern die Initiative. „Der Antrag kommt allerdings zu früh“, sagt Krefft. Weil es keine gesetzliche Regelung gebe, seien die Rahmenbedingungen für ein derartiges Modellprojekt unklar. „Ich würde es begrüßen, wenn sich Leipzig für ein Modellprojekt zur Legalisierung von Cannabis bewirbt und dieses wissenschaftlich begleitet wird“, erklärt Zenker. Das Thema kommt am 17. Mai auf die Tagesordnung des Stadtrates. Doch zunächst soll sich das Gesundheitsdezernat positionieren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Stadträte erwarten Reduzierung von Gesundheitsrisiken

Die beteiligten Akteure erwarten von dem Projekt positive Effekte, etwa eine Reduzierung von Gesundheitsrisiken durch eine Kontrolle der Qualität des verkauften Cannabis. Angestrebt wird eine Entkriminalisierung von Konsumenten, die bisher als Straftäter behandelt wurden. Das Argument: Sie fühlen sich weniger stigmatisiert und sind eher bereit, Unterstützung zu suchen. Gleichzeitig werde die Kriminalität rund um illegale Drogen reduziert, würden die Strafverfolgungsbehörden entlastet. „Es könnte eine bessere Überwachung des Marktes stattfinden, wodurch Gesundheitsrisiken gesenkt würden“, sagt SPD-Mann Zenker. Stadträte warnen allerdings auch: „Cannabis ist vor allem für Jugendliche sehr schwierig. Die Vorstellung, dass dies kontrolliert werden kann, funktioniert in der Praxis nicht“, ist Karsten Albrecht (CDU) überzeugt. Er sei gegen die Freigabe weiterer Drogen.

Argumentiert wird selbst mit Klimaschutz: So habe Hanf Potenziale als Dämmstoff, wird in der Papier- und Kleidungsindustrie verwendet und könne große Mengen Kohlendioxid speichern. „Cannabis wird von einem nicht unerheblichen Teil der Gesellschaft konsumiert“, sagt Freidemokrat Morlok. Es handele sich um einen großen Wirtschaftszweig, dessen Gewinne am Staat vorbeigehen. „Die Legalisierung erlaubt, Risiken wie die Weitergabe verunreinigter Substanzen zu verringern, den Jugendschutz sicherzustellen und das Thema im Sinne von Suchtpräventionsprogrammen zu begleiten.“