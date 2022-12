﻿Freie Träger aus Leipzig: Wachsende Defizite bei Kindern und Jugendlichen

Leipzig. Sie sind zutiefst besorgt und wollen wachrütteln: „Wir verfolgen täglich die Probleme von Kindern und Jugendlichen, die sich mit Corona verstärkt haben“, sagt Tom Pannwitt, Geschäftsführer des Stadtjugendringes Leipzig. So zeige der neue Leipziger Sozialreport 2022 eine dramatische Entwicklung auf. Pannwitt: „Dabei gab es bei seiner Erstellung noch nicht mal die hohe Inflation, die Energiekrise und den Angriffskrieg auf die Ukraine.“

Der Sozialreport verdeutliche: Jedes dritte Vorschulkind hat Auffälligkeiten, 9,5 Prozent der Leipziger Kinder bekommen nicht einmal eine Empfehlung für die Grundschule. 30 Prozent, die in die Schule kommen, verstehen nicht alles. In einigen Teilen Leipzigs, darunter Grünau und im Leipziger Osten, ist der Prozentsatz sogar wesentlich größer. „Wir bekommen hautnah mit, wie der Rückstand bei unseren Kindern immer größer wird. Fein- und grobmotorige Fähigkeiten lassen nach. Das merken wir bei Kulturprojekten“, sagt Ulrike Bernard, die Geschäftsführerin des Hauses Steinstraße. „Schon Vorschulkinder können nicht richtig zuhören, verstehen nicht mehr alles.“ Das sei alarmierend. Viele Schulen machten bereits mehr Sozial- als Bildungsarbeit.

Holger Seidel, Teamleiter Schulsozialarbeit des Christlichen Vereins Junger Menschen (CVJM), ergänzt: „Die Bereitschaft junger Menschen, sich anzustrengen, hat sehr abgenommen.“ Es sei schwieriger geworden, Kinder und Jugendliche zu motivieren. Mit Corona habe die Arbeit an Grundschulen gelitten. „Das ist alles sehr auffällig.“ Er verweist auf Studien, wonach fast jedes vierte sieben- bis zehnjährige Kind ein erhöhtes Risiko für psychische Auffälligkeiten habe.

Stiller Protest soll wachrütteln

Freie Träger der Kinder- und Jugendhilfe machen auf die schwierige Lage vieler junger Menschen aufmerksam, die sich mit Corona, der Inflation und dem Ukrainekrieg verschärft hat. © Quelle: André Kempner

Die drei Fachleute gehören der Arbeitsgemeinschaft Freier Träger der Jugendhilfe (AGFT) an. 120 Fachkräfte der AGFT haben in der Vorwoche bei einem "stillen Protest" vor dem Stadtrat im Neuen Rathaus auf die schwierige Lage vieler junger Menschen aufmerksam gemacht. Der Protest soll im neuen Jahr weitergehen, auch um die Debatte der Kinder- und Jugendförderung zu beflügeln. Wie berichtet, reicht der Etat 2023/24 nicht – so stehen einige Angebote, darunter offene Freizeitreffs, aber auch Suchtprojekte vor dem Aus. "Die Mittel reichen einfach nicht aus, um alle Angebote und Jugendhilfeeinrichtungen auskömmlich zu finanzieren", sagt Thomas Farken, Chef des Geyser-Hauses. Befürchtet wird, dass es zu einer massiven Schließungswelle kommt. Fraktionen wollen zwar gegensteuern. "Ob das Erfolg hat, ist aber unklar", so Farken.

Junge Erwachsene von Armut betroffen

Dabei gehe es gar nicht zuerst um gestiegene Energiepreise, die in der Planung noch gar nicht berücksichtigt sind. Sondern um Bedingungen, unter denen die Heranwachsenden leiden. „Neben der Kinderarmut sind vor allem junge Erwachsene zwischen 18 und 25 Jahren, die sich noch in der Ausbildung befinden, am häufigsten von Armut betroffen“, erklärt Tom Pannwitt vom Stadtjugendring, dem mittlerweile 42 Leipziger Organisationen und Verbände angehören. Das Geld der Jugendlichen für Freizeitaktivitäten in der Gruppe werde immer knapper, sagt er. Viele könnten sich kein Kinoticket leisten oder auch nicht im Café treffen, da sie dort etwas konsumieren müssten. Deshalb müsse es Veränderungen geben, etwa die Kindergrundsicherung eingeführt und die Familien entlastet werden. Auf diese Nöte, die allerdings nicht allein die Kommune bewältigen kann, weisen die Akteure hin. In der Kommune, sagen sie, müsse man dafür sorgen, dass die notwendigen Angebote weiter vorgehalten werden. „Jugendklubs müssen attraktive Orte der Jugendarbeit sein.“

Pflichtaufgaben fressen Geld für präventive Angebote

Schul- und Jugendbürgermeisterin Vicki Felthaus (Grüne) kennt die Sozialdaten und hat ebenfalls öfters auf das „schwierige Schuljahr“ nach Corona hingewiesen. „Jetzt haben wir einen Fördervorschlag, der sich im Rahmen unserer Möglichkeiten bewegt“, so Felthaus. Erstmals werde anhand der integrierten Kinder- und Jugendhilfeplanung versucht, Angebote in jene Stadtteile „umzusetzen,“ in denen sie dringender benötigt werden. „Es gibt aber Angebote, bei denen wir einen Strich ziehen. Nicht aus Geldmangel, sondern um etwas Neues auszuprobieren“, sagt sie. Die Probleme, die die AGFT aufzeigt, seien allerdings nicht allein von der Kommune aus dem Kinder- und Jugendbudget zu lösen. „Die ganzen Pflichtaufgaben der Stadt“, ergänzt Ulrike Bernard, „fressen das Geld für präventive Angebote weg. Das ist eine große Gefahr. Wir können nicht erst steuern, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist.“ Das müsse sich ändern.

