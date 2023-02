﻿Freier Eintritt in vier städtische Museen – Leipzig ist damit Vorreiter in Sachsen

Die vier großen städtischen Museen in Leipzig wollen ab 2024 auf Eintritt verzichten. Damit ist Leipzig Vorreiter in Sachsen: Weder Dresden noch Chemnitz planen Ähnliches. Wie jetzt bekannt wurde, wollen in der Messestadt sogar noch mehr Museen mitmachen.

Leipzig. Die Stadt Leipzig will mehr junge Leute und Familien in ihre Museen locken und dafür die städtischen Sammlungen kostenfrei zugänglich machen. In den vier großen Häusern – dem Stadtgeschichtsmuseum, Bildermuseum, Naturkundemuseum sowie Grassi-Museum für Angewandte Kunst – soll deshalb ab 2024 der Eintritt wegfallen. Allerdings nur für Dauerausstellungen.

Museen der Universität Leipzig wollen sich anschließen

Auch das Leipziger Musikinstrumentenmuseum wünscht sich eine einheitliche Eintritts-Regelung für die Museen im Grassi-Komplex. © Quelle: Andre Kempner

Inzwischen wurde bekannt, dass weitere Leipziger Museen – die nicht von der Stadt, sondern von der Universität oder vom Land Sachsen getragen werden – mitziehen wollen. Jörn Lang, Kustos Antikenmuseum: „Im Antikenmuseum können wir uns vorstellen, uns dieser Initiative anzuschließen. Das ist ein sehr aktuelles Thema, das wir vor wenigen Tagen gemeinsam mit dem Musikinstrumentenmuseum und dem Ägyptischen Museum besprochen haben und als Anliegen der Museen der Universität Leipzig mit dem Rektoratskollegium erörtern wollen.“

Stefan Michael Hindtsche, Direktor Musikinstrumentenmuseum: „Wir sind uns als Museen der Universität Leipzig darüber einig, dass wir ab 2024 bestenfalls eine gemeinsame Linie bezüglich der Eintrittsgelder finden werden. Klar scheint, dass die Voraussetzungen zur Beteiligung innerhalb der einzelnen Museen unterschiedlich sind. Mit der Hochschulleitung werden wir verschiedene organisatorische Fragen erörtern.“

Einheitliche Regelung für Museen im Grassi-Komplex

Interaktive Rauminstallation „Sinneslandschaften“ im Grassi Museum für Angewandte Kunst Leipzig. © Quelle: Andre Kempner

Auch das Grassi-Museum für Völkerkunde, das dem Land Sachsen untersteht, will freien Eintritt für die Dauerausstellung anbieten. Zwar gehören die drei Häuser im Museumskomplex am Johannisplatz unterschiedlichen Trägern – das Museum für Angewandte Kunst der Stadt Leipzig, das Völkerkundemuseum dem Land Sachsen und das Musikinstrumentenmuseum der Universität Leipzig. Aber sie werden beim Publikum als einheitliches Ganzes mit gemeinsamer Kasse, einem gemeinsamen Museumsshop oder gemeinsamen Tag der offenen Tür wahrgenommen und wollen deshalb eine einheitliche Regelung finden. Die Leipziger Pläne seien in Dresden bekannt, so eine Sprecherin. Die Freigabe stehe noch aus.

Dresdner Museen: Freier Eintritt an einem Nachmittag

Leipzig folgt mit diesem Vorhaben dem Beispiel anderer Städte wie Essen (Museum Folkwang) oder London (British Museum) und ist Vorreiter in Sachsen, denn weder Dresden noch Chemnitz haben Ähnliches geplant. Die zehn städtischen Museen in Dresden bieten immer freitags ab Mittag kostenlosen Eintritt an, weitere Vergünstigungen hat der Stadtrat bislang nicht abgesegnet – der Knackpunkt sind die Kosten. Allerdings sind nach LVZ-Informationen die Häuser auch nach dem Ende der Corona-Beschränkungen wieder sehr gut besucht, die Gästezahlen liegen wieder nahezu auf dem Niveau von 2019. Touristen machen in Dresden den Großteil der Besucher aus.

Auch in den berühmten Museen der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) – darunter Gemäldegalerie Alte Meister, Grünes Gewölbe, Porzellansammlung oder Mathematisch-Physikalischer Salon – ist ständiger freier Eintritt für die Dauerausstellungen kein Thema. Die SKD-Museen bieten lediglich am Sonntagnachmittag ab 15 Uhr Gratis-Eintritt, und das auch nur abwechselnd.

Stadt Chemnitz hat „freien Freitag“ wieder gestrichen

In Chemnitz ist sogar der „freie Freitag“ nach knapp drei Jahren wieder gestrichen worden. Grund ist die angespannte Haushaltslage. Der eintrittsfreie Freitag galt seit Mai 2019 für alle Museen der Kunstsammlungen Chemnitz. Doch schon im Doppelhaushalt 2021/22 wurde er von der Verwaltung aus Kostengründen nicht mehr vorgesehen. Nur über einen Änderungsantrag machte ihn der Stadtrat gesondert möglich, die Regelung lief Ende 2022 aus. Aktuell laufen in Chemnitz die Haushaltsplanungen für 2023/24, dabei ist wiederum kein eintrittsfreier Tag vorgesehen.

Leipziger Stadtrat muss der „Entgeltfreiheit“ noch zustimmen

Die „Entgeltfreiheit“, die laut Museumskonzeption der Stadt Leipzig eigentlich schon 2021 kommen sollte, aber wegen Corona verschoben wurde, gilt nicht für Sonderausstellungen und Sonderveranstaltungen. Dafür müssen weiterhin Tickets gekauft werden. Die Stadt hofft aber, damit auch mehr Besucher in die Sonderausstellungen zu ziehen und mehr Umsatz in den Museumsshops zu machen. Der „entgeltfreie Eintritt“ kostet die Stadt 500 000 Euro jährlich, der Stadtrat muss dem Vorhaben noch zustimmen