Von der Mottoparty bis zum Lasergame: Hier haben Sie an Ihrem Geburtstag freien Eintritt in Leipzig

Leipzig. Leipzigerinnen und Leipziger können an ihrem Geburtstag Geld sparen und bei so einigen Freizeitangeboten kostenlosen Eintritt erhalten. Wir haben hier eine Auswahl von Gratisangeboten in Leipzig für Sie zusammengestellt.

Die drei großen Leipziger Kinos Cinestar, Cineplex und Passage Kino locken Geburtstagskinder mit Rabattaktionen, eine große Fast-Food-Kette lädt Kinder zur Mottoparty ein und der Freizeitpark vor den Toren Leipzigs verteilt gratis Eintrittskarten am Ehrentag. Die Angebote im Detail:

Die Leipziger Kinos halten Geburtstagspakete für Kinder bereit. © Quelle: Stockphoto.com

Das Leipziger Cinestar im Petersbogen lädt zur Kindergeburtstagsparty in ihre Kinosäle. Ab fünf Gästen unter zwölf Jahren gibt es freien Eintritt für das Geburtstagskind und eine erwachsene Begleitperson sowie ein kostenloses Menü mit Popcorn und Softdrink. Detaillierte Infos hier!

Das Cineplex in Leipzig-Grünau hält ein Angebot für Geburtstagskinder zwischen drei und 17 Jahren bereit. Das Geburtstagskind erhält freien Eintritt, wenn mindestens fünf zahlende Gäste mitfeiern. Alle Informationen zur cineastischen Party hier!

Auch die Passage Kinos in der Leipziger Innenstadt bieten Kindern, die eine Geburtstagsparty im Kinosaal feiern, freien Eintritt, Popcorn und ein Kinoplakat zum ausgesuchten Film. Hier Infos zur Reservierung und das Kontaktformular!

Geburtstagskinder können am Ehrentag kostenfrei die Fahrgeschäfte im Freizeitpark Belantis nutzen. © Quelle: Andre Kempner

Wer gerne Achterbahn fährt oder auf einem Drachen reitet, der sollte diese Attraktionen an seinem Geburtstag in Erwägung ziehen. Der Freizeitpark Belantis im Süden Leipzigs schenkt Geburtstagskindern an ihrem Ehrentag eine Eintrittskarte für den Vergnügungspark. Hat der Park an dem Tag geschlossen, gilt der freie Eintritt am nächstfolgenden Öffnungstag. Ohne Altersbeschränkung. Nachweis wie Personalausweis oder Geburtsurkunde nicht vergessen. Wer in den Wintermonaten, also außerhalb der Saison Geburtstag hat, erhält zur Saisoneröffnung im kommenden Jahr freien Eintritt. Infos hier!

Freier Eintritt im Freizeitpark Plohn und im „Tropical Islands“

Auch im sächsischen Freizeitpark Plohn und in der brandenburgischen Erlebniswelt Tropical Islands können Geburtstagskinder an ihrem bei freiem Eintritt einen ganzen Tag Spaß haben.

Bunte Kinderparty bei McDonald’s in Leipzig

Ob groß oder klein, die Kindergeburtstagspartys beim amerikanischen Fast-Food-Giganten, erfreuen seit Jahrzehnten die Kinderherzen. Die kleinen Geburtstagskinder dürfen sich über ein Geschenk freuen, einen bunt gestalteten Geburtstagsraum oder eine lange Tafel zum gewünschten Motto. Eine Kinderbetreuung bespaßt die Gäste, damit die Eltern auch mitfeiern können. Hinweis: Mindestens vier Wochen vorher anmelden. Alle Infos zu den 60- und 90-minütigen Feiern in den Leipziger Schnellrestaurants finden Sie hier!

Lasergame in der Lasertag Arena Leipzig

Am Geburtstag können Star-Wars-Fans eine Runde gratis in der Lasertag Arena Leipzig spielen. Täglich von 15 bis 19 Uhr. © Quelle: Laserforce

Lust auf Nervenkitzel am Geburtstag mit einem Star-Wars-Lichtschwert in der Hand? Die Lasertag Arena Leipzig lädt Geburtstagskinder ab zwölf Jahren und einer Mindestgröße von 1,10 Metern zu einer Gratis-Runde ein. Gespielt wird gegeneinander in Teams, ausgerüstet mit Weste und Phaser markieren sich die Mannschaften gegenseitig.Lasertag Arena Leipzig, Südstraße 65a, 04178 Leipzig. Ohne Onlinebuchung Mo bis So 15-19 Uhr. Infos hier!

Wassergaudi in der Sachsen-Therme

Wer seinem Kind und dessen Freunden eine Wasserparty mit Riesenrutschen und Sprungtürmen bieten möchte, der ist bis zum 15. Geburtstag in der Leipziger Sachsen-Therme mit einem Bonus dabei. Es gilt freier Eintritt für das Geburtstagskind bei mindestens sechs eingeladenen Freunden. Vier Stunden Badespaß inklusive einem Freigetränk, einer großen Portion Spaghetti und einer kleinen Überraschung. Preis pro Kind 15 Euro. Alle Infos hier!

