﻿Freier Eintritt in vier Leipziger Museen – ein interessantes Experiment

Leipzig. Wer die Mona Lisa im Pariser Louvre, die Nachtwache im Amsterdamer Rijksmuseum oder Klimt in Wien besuchen will, schreckt vor den teilweise horrenden Eintrittspreisen nicht zurück. Dort sind immer zu viele Besucherinnen oder Besucher. Gedrängel inklusive! Leipzigs Museen können davon oft nur träumen, obwohl es auch hier zugkräftige und wirklich gute Ausstellungen gibt. Doch ein paar Menschen mehr könnten es schon sein. Daher ist es ein interessantes Experiment, ab 2024 freien Eintritt in vier städtischen Museen zu testen – also zumindest in den Dauerausstellungen. Das gilt künftig beispielsweise fürs Alte Rathaus, das zum Stadtgeschichtsmuseum gehört. Für die Sonderschau im Haus Böttchergäßchen dagegen nicht. Das mag zunächst verwirrend sein. Doch die Museen sind auf Einnahmen angewiesen, die vor allem über Sonderschauen akquiriert werden können. Für touristische Highlights, etwa das Völkerschlachtdenkmal, müssen ohnehin weiter Tickets gelöst werden.

Der Stadtrat hat dem Vorhaben zwar noch nicht zugestimmt. Doch das dürfte eine Formalie sein, da er mit der Museumskonzeption 2030 selbst den Prüfauftrag erteilt hat. Nun ist ersichtlich: Rund eine halbe Million Euro lässt sich Leipzig an Eintrittsgeldern entgehen. Das ist eine überschaubare, eigentlich fiktive Summe. Ob die Besucher ab 2024 in Scharen strömen, muss sich freilich erst zeigen. Eine Garantie gibt es nicht, zumal Kinder und Jugendliche ohnehin gratis in die Ausstellungen können. Doch Beispiele aus anderen Städten stimmen da durchaus optimistisch. Für die städtischen Museen ist es eine Chance, für ihre Schätze und Angebote zu werben. Und wenn sich andere Leipziger Häuser anschließen wollen, ist das ein gutes Signal.