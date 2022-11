﻿Freisitze in Leipzig: Die meisten bleiben geöffnet – und auch 2023 gebührenfrei?

Leipzig. Das oft sommerliche Oktober-Wetter hat für gut gefüllte Biergärten in der Leipziger Gastrolandschaft gesorgt. Doch spätestens am ersten November-Wochenende soll es herbstlich-kühl werden. Das Ende der Freisitze? Das kommt auf die Vereinbarung an, die Wirtinnen und Wirte mit der Stadt getroffen haben. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) hält eine ganzjährige Nutzung für sinnvoll, und das hat auch mit dem Klimawandel zu tun.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

"Bei vielen Lokalen lohnt es sich, zwölf Monate lang die Möglichkeit zu haben, bei mildem Wetter draußen Tische und Stühle hinzustellen – vorausgesetzt natürlich, sie haben genug Personal", sagt Dehoga-Sprecher Stefan Niklarz. "Wer eine kürzere Dauer beantragt hat, könnte das bereuen." Das gilt vor allem in der aktuellen Situation, denn wie in den Jahren 2020 und 2021 hatte die Stadt der Gastronomie erneut die Sondernutzungsgebühr erlassen, um die Branche wegen der Einbußen während der Corona-Lockdowns zu entlasten.

Hoffnung auf weitere Kulanz

Nach wie vor notwendig war allerdings die Antragsstellung, „um beispielsweise die Verkehrssicherheit und Auswirkungen auf Dritte beurteilen zu können“, wie es aus dem Rathaus heißt. In der Regel werden Sondernutzungsgebühren fällig, wenn Gastronomen öffentliche Straßen, Wege und Plätze für ihre Freisitze oder Imbisswägen nutzen möchten. Das wird pro angefangenem Quadratmeter berechnet. Die Dehoga hofft, dass sich die Stadt hinsichtlich dieser Gebühr auch 2023 kulant zeigt. Das, so heißt es aus dem Rathaus, kommt darauf an, ob dem Stadtrat ein entsprechender Vorschlag unterbreitet wird.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Noch unklar ist, ob angesichts hoher Energiekosten in der kalten Jahreszeit Heizpilze und -strahler so intensiv wie in den Vorjahren eingesetzt werden. "Strombetriebene Geräte werden vielleicht seltener angewendet", schätzt Niklarz. Weil Gas für Heizpilze aber preislich stabil geblieben ist, könnten sie wie in den letzten Jahren zum Einsatz kommen. Francie Fichtler, Betreiberin der Kneipe La Boum, sagt dazu: "Um Kosten zu sparen, werden wir zumindest vorerst keine Pilze aufstellen – und sehen, wie sich das entwickelt."