Freitag in Leipzig: Hurra, es sind Ferien - aber wie geht‘s danach weiter?

In Sachsen haben die Winterferien heute mit der Zeugnisausgabe in den Schulen begonnen. Zwei Wochen Pause - für die Schülerinnen und Schüler. Und dann? Die Eltern von 32.400 Viertklässler in Sachsen beschäftigen sich nun mit der Frage: Was ist der nächste richtige Schritt für mein Kind - Gymnasium oder Oberschule?

Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser,

jetzt erstmal Durchschnaufen. Vielleicht ein paar Tage ins Skigebiet, zum Rodeln in den Harz oder zum Winterwandern ins Erzgebirge. Die Ferien in Sachsen sind heute mit der Ausgabe der Halbjahreszeugnisse gestartet. Mehr als eine halbe Million Kinder und Jugendliche in Sachsen haben jetzt frei.

Für einen Teil von ihnen sind die Zensuren richtungsweisend – denn 32.400 Viertklässlerinnen und Viertklässler haben parallel ihre Bildungsempfehlung für die Oberschule oder das Gymnasium erhalten. Es handelt sich um diejenigen Kinder, die nach ihrer Einschulung aufgrund von Corona-Schließungen lange Zeit keinen normalen Schulalltag kennenlernen konnten. Die Familien müssen sich also auch unter diesem Aspekt überlegen, welcher Schritt der richtige für ihr Kind ab dem nächsten Schuljahr ist. Eine Empfehlung des Freistaates haben die Kinder erhalten. Mehr ist es aber eben nicht - als eine Empfehlung. Die Entscheidung über den weiteren Bildungsweg ist keine leichte, weil sie auch beinhaltet, ob das Kind einem Leistungsanspruch gerecht wird, den es selbst noch nicht allein abschätzen kann. Die Entscheidung treffen die Eltern, sicherlich mit dem Kind zusammen.

Und neben der Entscheidung zur Schulart muss dann auch noch die passende Schule gefunden werden. Damit Sie nicht den Überblick verlieren, können Sie sich in unserer Übersicht zu den Schulen in Leipzig orientieren, deren Profilen, Angeboten und den Tagen der offenen Türen orientieren.

Und damit Ihnen ausreichend Zeit auch für die schönen Dinge der Winterferien bleibt - hier noch der Überblick, was Sie in Leipzig in den nächsten zwei Wochen alles erleben können.

Bild des Tages

Hurra, endlich Ferien. Die Schüler der Ernst-Zinna-Schule in der Leipziger Wincklerstraße freuen sich auf zwei Wochen freie Zeit. © Quelle: Kempner

Fünf Lese-Empfehlungen für Sie

Zitat des Tages

Das ist gerade für die Stadtmenschen gut geeignet, um in die Welt der Tiere einzutauchen. Peggy Schönbeck, Messeausstellerin

Lesen Sie dazu: Was Sie auf der Leipziger Haus-Garten-Freizeit-Messe sehen sollten.

Das wird morgen für Leipzig wichtig

Ich wünsche Ihnen tollen Abend, einen guten Start ins Wochenende und (wenn Sie haben) erlebnisreiche Winterferien,

Ihr Thomas Lieb

(Reporterchef)

Hören Sie auch

Podcast „Der Fall Lina E.

In der der dritten Folge der LVZ-Podcast-Serie „Der Fall Lina E.: Wenn der Kampf gegen Neonazis in Gewalt eskaliert“ geht es auch darum, warum Leipzig als Hochburg linksextremer Gewalt gilt – und was das eigentlich bedeutet. Hier können Sie die neue Podcast-Folge und auch die beiden ersten Podcast-Episoden hören.

Einen Teaser hören Sie hier: