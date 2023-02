Freitag wird Streiktag: Leipzig droht erneut Stillstand

Der letzte Arbeitstag vor dem Wochenende wird in dieser Woche ungemütlich. Und das liegt nicht nur an der angekündigten nass-kalten Wetterumstellung. Zum wiederholten Mal ruft die Gewerkschaft zum Warnstreik auf - der vor allem wieder den Nahverkehr betreffen wird. Das besondere: Diesmal fällt der Arbeitskampf mit den Klimastreikaktionen von Fridays for Future zusammen. Steht Leipzig also erneut still?

packen Sie besser schon jetzt eine warme Jacke und eine Packung Entspannungstee raus: Sie werden am Freitag beides benötigen. Denn dieser Freitag wird anscheinend erneut zum nervenaufreibenden Streiktag in Leipzig - Busse und Bahnen im Nahverkehr werden voraussichtlich wieder still stehen. Hinzu kommen Großdemonstrationen von Fridays for Future: Auch hier kann es Beeinträchtigungen im Innenstadtverkehr geben.

Ein Ende des Arbeitskampfes ist indes nicht in Sicht. Im Gegenteil: Der Ton zwischen Verdi und der kommunalen Arbeitgeberseite wird rauer. So heißt es aus der Gewerkschaftsspitze: Das letzte Arbeitgeberangebot im Tarifstreit sei ein „Schlag ins Gesicht der Beschäftigten“ und eine „Provokation ohnegleichen.“ Den aktuellen Stand in Sachen Streik und festgefahrene Tarifgespräche hat mein Kollege Matthias Puppe aufgeschrieben. In seinem Bericht versucht er auch aufzuklären, wie genau die Auswirkungen des Streik-Freitags in Leipzig sein werden.

Eine Frage, die bereits jetzt viele Eltern umtreibt, ist die Schulfrage: Was ist, wenn Bus- und Bahnfahrer streiken? Müssen die Kinder trotzdem zur Schule? Wie das genau geregelt ist mit der Schulpflicht an Streiktagen hat mein Kollege Andreas Debski recherchiert. Ebenso die Frage, welche Pflichten Angestellte haben, wenn Bus und Bahn ausfallen. Kleiner Spoiler: Ein unverhofft freien Arbeitstag haben Betroffene eher nicht.

Feinschliff in Borsdorf: Die Nationalmannschaft der Zimmerleute trainiert derzeit im Landkreis Leipzig. Die Handwerker wollen sich fit machen für die Europameisterschaft in ihrem Gewerke. © Quelle: Christian Modla

EM-Titel für Deutschland. Über das Training der Zimmerleute in Borsdorf bei Leipzig Genauigkeit, Geschicklichkeit und ein gutes Gespür für die richtige Holzbearbeitung: So klappt es vielleicht mit demÜber das Training der Zimmerleute in Borsdorf bei Leipzig berichtet mein Kollege Haig Latchinian.

Wir freuen uns über die rege Debatte über das Aussehen des Maskottchens, wir sind aber auch überrascht, im positiven Sinne. Mark Backhaus Sprecher der LVB zu den oft humorvollen Namens-Vorschlägen zum neuen LVB-Maskottchen.

Welche Stars kommen in die Arena Leipzig? Können sich Fans Hoffnung machen auf Coldplay, Maneskin oder Apache207? Die Arena-Betreibergesellschaft ZSL verrät am Mittwoch Details zur Konzertsaison 2023. Unsere LVZ-Kulturredaktion wird zeitnah berichten.

Die Vineta wird eingerüstet: Die schwimmende Kirche im Leipziger Neuseenland bekommt eine Auffrischungskur. Aber was passiert genau mit dem Gotteshaus auf dem Störmthaler See? Eine Presserundfahrt soll Aufklärung bringen.

Ich wünsche Ihnen einen erholsamen Dienstagabend. Und falls Sie schon für den März ihr kulturelles Ausflugsprogramm in Leipzig planen, dann empfehle ich Ihnen sehr „Korfmachers Klassik-Tipps“ - die Empfehlungen unseres LVZ-Kulturchefs Peter Korfmacher. Klicken Sie gern mal rein, dann verpassen Sie nichts!

Er ist der Kinderzimmer-Dealer, der „Shiny Flakes“-Betreiber – Maximilian Schmidt. 2015 wurde seine Tat öffentlich. Aber warum steht Schmidt nun erneut wegen Drogendelikten vor Gericht? Und welche überraschende Wendung nahm der Prozess in dieser Woche? Unser Gerichtsreporter Frank Döring berichtet im LVZ-Podcast „Unsere Story“ über die Hintergründe dieses bundesweit einmaligen Fall. Hören Sie gern rein!

