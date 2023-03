﻿„Freitische“: Leipziger Studierende in Not erhalten 100 Euro für die Mensa

Leipzig. Studierende in Not können in den Leipziger Mensen ab sofort für 100 Euro ohne Bezahlung essen. Das Studentenwerk führt „Freitische“ ein. Mit einem einseitigen Formular lässt sich die Unterstützung bei einem persönlichen Termin in der Sozialberatung des Studentenwerks beantragen.

„Durch die anhaltende Inflation bei Energie und Lebensmitteln wird eine Studienfinanzierung auf Kante schnell zur existenziellen Notlage“, sagt Julia Winkler, Leiterin der Abteilung „Soziale Dienste“ im Studentenwerk Leipzig. „Mitunter reicht das Geld dann nicht einmal mehr fürs Essen.“

Freitische waren bereits vor gut 100 Jahren eine der Aufgaben, die sich das Studentenwerk nach seiner Gründung 1921 als „Wirtschaftsselbsthilfeverein Leipziger Studenten“ selbst stellte: Spenden finanzierten damals für bedürftige Studierende das Essen. „An diese Idee knüpfen wir nun wieder an“, erklärt Winkler – auch wenn das Studentenwerk längst nicht mehr als Verein, sondern als gemeinnützige Anstalt öffentlichen Rechts organisiert ist.

Vorzeigen des aktuellen Kontostands

Die Antragsteller müssen unter anderem begründen, warum ihre bisherige finanzielle Kalkulation für den Lebensunterhalt momentan nicht aufgeht. „Beispielsweise wegen des Wegfalls von Zahlungseingängen, unvorhergesehenen Zusatzkosten, Krankheit, Änderung der Lebensumstände“, wird im Antragsformular vorgeschlagen. Zudem müssen sie die Konto-Bewegungen der vergangenen vier Wochen und den aktuellen Kontostand vorzeigen. Im Fall einer Bewilligung bucht das Studentenwerk den Betrag von 100 Euro auf den Mensa-Chip. Pro Semester ist das einmal möglich, insgesamt in höchstens drei Semestern. Einen Rechtsanspruch gibt es nicht.

Studentwerkschefin Andrea Diekhof bezeichnet diese Form einer niedrigschwelligen Überbrückungshilfe als „Maßnahme in letzter Minute für existenzielle Notlagen“. Hingegen sei der Freitisch-Gutschein kein Mittel, um eine grundsätzliche finanzielle Schieflage auszugleichen. Immerhin bietet der Termin im Studentenwerk aber die Möglichkeit, im Gespräch mit einer Beraterin oder einem Berater grundlegendere Strategien zur Studienfinanzierung in den Blick zu nehmen. Antragsberechtigt sind Studierende der Universität Leipzig, der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur, der Hochschule für Musik und Theater, der Hochschule für Grafik und Buchkunst, der Handelshochschule, der Staatlichen Studienakademie Leipzig und der privaten Internationalen Berufsakademie.

80.000 Euro für Härtefälle

Als weiteres Instrument gegen die studentische Armutsfalle stockt das Studentenwerk Leipzig sein Härtefall-Budget von 12.500 auf 80.000 Euro auf. „Seit Jahresbeginn erhalten wir von Studierenden immer mehr Anträge auf Härtemittel“, begründet Sozialberaterin Winkler, warum man den Spielraum erweitern müsse, obwohl das Studentenwerk selbst unter den Kostensteigerungen für Energie und Lebensmittel leidet und diese teilweise bereits an die Studierenden weiterreicht.

Wie berichtet, hatte Sachsens Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow (CDU) vergangene Woche angekündigt, die Nothilfefonds aller vier sächsischer Studentenwerke besser auszustatten – „nach Bedarf“, wie es hieß. Vor der jetzigen Krise war das offenbar kaum nötig gewesen, weil die Mittel meist als unverzinsliche Darlehen ausgegeben worden waren und nach Rückzahlung immer wieder für neue Studierende zur Verfügung gestanden hatten. Doch momentan sei nicht nur die Zahl der Anträge groß: „Aufgrund der anhaltenden Inflation besteht zudem in vielen Fällen keine Aussicht auf Rückzahlung, sodass aktuell vermehrt Zuschüsse vergeben werden müssen“, erläutert Winkler.