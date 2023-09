Fridays for Future demonstrieren am Freitag in Leipzig

Leipzig. Die Klimaaktivisten von Fridays for Future (FFF) demonstrieren am Freitag in Leipzig. Um 14 Uhr starten vier Demos an unterschiedlichen Orten und wollen sich anschließend auf dem Augustusplatz treffen. Die Westroute startet an der Angerbrücke, die Südroute am Volkshaus, die Ostroute am Lene-Voigt-Park und die Nordroute am Nordplatz.

Die genauen Wege zeigt die FFF-Gruppe auf ihrem Instagram-Kanal. Diese Zubringerdemos haben unterschiedliche Themenschwerpunkte und werden teilweise von anderen Gruppen unterstützt.

Vier Leipziger FFF-Demos haben unterschiedliche Schwerpunkte

Der Westzubringer ist eine Fahrraddemo und hat den Schwerpunkt „fossile Großkonzerne“. Die Demo aus dem Süden hat das Thema Nahverkehr und wird von Verdi und „Wir fahren zusammen“ unterstützt. Letztere sind ein Zusammenschluss von Beschäftigten der Leipziger Verkehrsbetriebe.

Der Ostzubringer hat das Thema „Repression gegen Klimaaktisvismus“ und läuft gemeinsam mit einer antifaschistischen Jugendgruppe. Die Demo aus dem Norden läuft unter dem Motto „Hitzesommer“ und findet gemeinsam mit Parents for Future statt. Zwischen 16 und 18 Uhr planen die Aktivistinnen und Aktivisten einen Umzug um den Leipziger Innenstadtring.

Die Großdemonstration findet im Rahmen des sogenannten Globalen Klimastreiks statt, zu dem Fridays for Future in Deutschland mehr als 200 Aktionen planen. Das Motto lautet „End Fossil Fuels“, fordert also das Ende fossiler Brennstoffe. Auch andere Gruppen wie zum Beispiel der BUND und der WWF rufen zu dem Streik auf.

Gruppe steckte in „Umbruchsphase“

Die letzten großen Demonstrationen von Fridays for Future sind lange her – nicht nur in Leipzig. Stattdessen erhielten die Klimaaktivisten der Letzten Generation für ihre Aktionen viel Aufmerksamkeit. „Fridays for Future befinden sich gerade in einer Umbruchphase – auch deshalb war es in den letzten Monaten eher ruhig um uns“, erklärt Luise Steeck, Pressesprecherin bei der FFF-Gruppe Leipzig. Man habe viel darüber diskutiert, welche Strategien man in Zukunft verfolgen wolle.

Ein Ziel sei es, sich stärker mit Gewerkschaften zu vernetzen. Radikalere Aktionen seien nicht geplant. „Wir wollen die ganze Gesellschaft ansprechen, weil wir alle von der Klimakrise betroffen sind. Andere Gruppen haben radikalere Aktionsformen, das ist nicht unser Weg, deswegen aber nicht weniger wichtig“, sagte Sprecherin Steeck.

Auch der Parking Day ist am Freitag

Ebenfalls am Freitag findet der Parking Day statt, bei dem Aktivistinnen und Aktivisten Parkplätze blockieren und darauf zum Beispiel Tischtennis spielen. Schwerpunkt der Aktionen ist die Eisenbahnstraße. Aber auch in anderen Teilen Leipzigs sollen Parkplätze für einen Tag neu genutzt werden.

Der Parking Day findet unabhängig vom Klimastreik traditionell am dritten Freitag im September statt. Der Verein Superblocks plant anlässlich des Parking Days eine Demonstration für sichere Schulwege. Vom Bauspielplatz Ost will der Verein gemeinsam zur Hildegardstraße gehen, wo sich ein Superblock befindet. Dieser ist verkehrsberuhigt und bietet zahlreiche Sitzmöglichkeiten. Der Verein fordert Tempo 30, Zebrastreifen und Spielstraßen. Ziel der Superblocks ist es, die Stadt grüner, sowie fußgänger- und fahrradfreundlicher zu gestalten.

