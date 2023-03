﻿„Fridays For Future“ in Leipzig: Was hat die Bewegung bisher erreicht?

Wie soll es in der Klimabewegung weitergehen? Vor dem globalen Klimastreik haben wir mit fünf Menschen gesprochen, die am Freitag in Leipzig protestieren wollen.

Vater und Sohn: Steffen Peschel (42) ist bei „Parents for Future“ aktiv, Leolo Peschel (17) bei „Fridays for Future“. Auf dem Augustusplatz, wo sie stehen, werden am Freitag Tausende zum Klimastreik erwartet.

Leipzig. Zum zwölften Mal ruft die internationale Initiative „Fridays for Future“ am Freitag zu einem globalen Klimastreik auf. Längst zählen nicht mehr nur Schülerinnen und Schüler zu der Bewegung, die mit Greta Thunbergs Schuleschwänzen fürs Klima ihren Anfang nahm: Eltern, Großeltern, Forscher, Mitarbeiter des Gesundheitssystems, Kirchgänger, Lehrer und so weiter organisieren sich mittlerweile in „For Future“-Gruppen. Auch in Leipzig werden am Freitag ab 15 Uhr Tausende auf dem Augustusplatz erwartet.

„Wir haben einiges erreicht, was die Ortsgruppe betrifft“: Schüler Leolo Peschel (17) von „Fridays for Future Leipzig“. © Quelle: Eyad Abou Kasem

Fridays for Future: Leolo Peschel

Leolo Peschel ist 17 Jahre alt und besucht die elfte Klasse eines Gymnasiums. Seit Anfang an engagiert er sich in der Leipziger „Fridays for Future“-Gruppe und hat schon zahlreiche große Demos mit organisiert. Beim letzten globalen Klimastreik waren in Leipzig über 3000 Menschen auf der Straße. Er blickt schon gespannt auf Freitag: „Ich denke, es werden noch mehr Menschen dabei sein.“ Aktuelle Themen, wie die Proteste in Lützerath oder die Räumung des Heidebogener Walds bei Dresden hätten die Diskussion um den Klimaschutz erneut befeuert.

„Wir haben einiges erreicht, was die Ortsgruppe betrifft“, resümiert er. So habe die Bewegung die Aufmerksamkeit des Stadtrats für ihre Themen gewinnen können und sei auch für die Gründung des Klimabeirats in Leipzig mitverantwortlich. Ebenfalls die nationale Medienpräsenz habe ein Umdenken erzeugt: „Alle Menschen, mit denen ich mich unterhalte, können etwas mit dem Klima-Thema anfangen. Zu Anfangszeiten war das absolut nicht der Fall. Da musste man noch erklären, wie gravierend die Klimakatastrophe ist.“ Die Folgen würden indes immer sichtbarer. Vieles von dem, wovor gewarnt wurde, sei bereits eingetreten: „Pakistan stand unter Wasser“, erinnert der Klimaschützer.

Dass „Fridays for Future“, ursprünglich überwiegend Jugendliche, diese Leistung erbringen konnten, verdanken sie auch ihren Ablegern, wie „Parents“ oder „Scientists for Future“. Dass andere Gruppen allen Alters sich gebildet und verbündet haben, sei wichtig, um zu zeigen dass das Thema alle Menschen betrifft. Allein wäre es schwerer: „Wir haben extrem wenig Macht, weil wir nicht wählen können“, sagt der Schüler. „Was noch ein bisschen fehlt ist, dass wir uns mehr mit Beschäftigten solidarisieren“, findet Leolo Peschel. So könne man die Bewegung weiter verbreitern. Das geht die Gruppe beim jetzigen Klimastreik an. So werden die Leipziger Verkehrsbetriebe und die Gewerkschaft Verdi mit einem Stand auf dem Augustusplatz vertreten sein, um gemeinsam für bessere Arbeitsbedingungen im öffentlichen Personennahverkehr zu demonstrieren.

„Auf die Straße zu gehen und immer mehr Leute zu überzeugen, bringt uns nach wie vor jedes Mal ein Stück weiter“: Software-Entwickler Steffen Peschel (42) von „Parents for Future Leipzig“. © Quelle: Eyad Abou Kasem

Parents for Future: Steffen Peschel

Steffen Peschel illustriert den Einfluss von „Fridays for Future“ zunächst einmal an seiner eigenen Person. „Zwar habe ich auch schon vor den Klimastreiks versucht, einen Ort nicht schmutziger zu verlassen, als ich ihn vorgefunden hatte“, sagt der 42-jährige Software-Entwickler. „Aber dass tatsächlich das Klima in Gefahr ist, dass sich die Erde wegen unserer CO2-Ausstöße fatal erhitzt, das mache ich mir erst seit ,Fridays for Future‘ alltäglich klar.“

Gemeinsam mit seinen drei Kindern im Alter von 13, 15 und 17 habe er in den vergangenen Jahren dazugelernt und ein Klima-Bewusstsein entwickelt, sagt er. „So wie mir wird es vielen Menschen gegangen sein.“ Peschel engagiert sich bei den „Parents for Future“, sein Sohn Leolo ist bei „Fridays for Future“ aktiv. Sich selbst zurückzulehnen und das Problem dem Nachwuchs zu überlassen, sei keine Option, findet der Vater. „Schülerinnen und Schüler haben politisch kaum Einfluss, die meisten von ihnen dürfen ja nicht einmal wählen.“ Es sei zudem eine Frage der Verantwortung: „Warum sollen gerade die Jüngsten, die kaum etwas dafür können, allein zuständig sein, das Ruder herumzureißen?“

Mit dem Klimanotstand seit 2019 und dem „Energie- und Klimaschutzprogramm 2030“ von 2022 habe die Leipziger Stadtpolitik bereits ein paar Schritte in die richtige Richtung zurückgelegt. „Aber wir haben trotzdem noch nicht einmal erreicht, dass die Emissionen wenigstens mal stagnieren. Das zeigt, dass vorliegende Lösungen nicht ausreichend genutzt werden.“ Von einem Scheitern der Klimabewegung will Peschel gleichwohl nicht reden. „Der Erfolg von ,Fridays for Future‘ liegt darin, dass die Bewegung riesengroß geworden ist.“ Das Scheitern beobachtet er eher in der Politik: „In fast allen Parteien gibt es Kräfte, die mehr Klimaschutz möchten, aber trotzdem setzen sich immer wieder Politiker durch, die das verhindern – zum Beispiel im Verkehrssektor.“

Peschel spricht von einem pendelartigen Prozess. „Mal überzeugen sich Bürger, Politiker, Medien gegenseitig, die Klima-Erwärmung stärker zu bekämpfen, dann versuchen aber andere Akteure auch wieder, die Entwicklung zurückzudrehen.“ Auch deswegen blieben die Proteste ein entscheidendes Instrument: „Auf die Straße zu gehen und immer mehr Leute zu überzeugen, bringt uns nach wie vor jedes Mal ein Stück weiter“, hofft er.

„Wenn man schaut, wer auf diese Demos geht, sind das nicht mehr nur junge Leute“: Pflegekraft Chantal Schneiß (30) von „Health for Future“. © Quelle: Eyad Abou Kasem

Health for Future: Chantal Schneiß

„Wenn der Planet krank ist, können die Menschen darauf nicht gesund leben“, sagt die Pflegekraft Chantal Schneiß. Sie engagiert sich seit letztem Jahr bei „Health for Future“, dem Zweig der Bewegung, der aus dem Gesundheitswesen gewachsen ist und viele Ärztinnen und Ärzte als Mitglieder zählt. Dass medizinische Fachkräfte sich in die Reihen der Jungen eingliedern, sei notwendig: „Ein Arzt etwa wird anders respektiert und ernst genommen“, bedauert die 30-Jährige. Viele Menschen könnten noch zu gut die Augen verschließen, egal wie stark die Argumente ausfallen. Aber die Expertin benennt die Wahrheit auch klar: „Der Klimawandel birgt ein steigendes Risiko für Zoonosen und damit für Pandemien. Pollenflugzeiten verlängern sich und Feinstaubbelastung begünstigt Herzerkrankungen. Wetterextreme, wie Hitzewellen können Früh- oder Totgeburten verursachen.“, zählt sie auf.

Gerade Hitzesommer, wie wir sie in Deutschland bereits erleben, seien besonders für alte Menschen eine häufige Todesursache. „Health for Future“ hat daher gemeinsam mit der Stadtverwaltung an einem Hitzeaktionsplan gearbeitet, der Schutzmaßnahmen vorsieht. „Fassadenbegrünung beispielsweise verhindert, dass Gebäude sich zu sehr aufheizen“, erläutert Chantal Schneiß. Außerdem werden sogenannte Klimasprechstunden von den beteiligten niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten angeboten, die Hilfestellung zum Selbst- und Umweltschutz geben sollen.

„Aber das wichtigste bisher Erreichte ist, dass Aufmerksamkeit auf die Klimakrise gelenkt wurde. Wenn man schaut, wer auf diese Demos geht, sind das nicht mehr nur junge Leute“, erklärt sie. Besser gehe es immer, aber Leipzig erlebe sie als insgesamt sehr klimabewusst. Dennoch blieben solche Aktionen sehr wichtig, weil das bisher von der Politik Geleistete nicht ausreiche. Erst kürzlich habe die Weltgesundheitsorganisation WHO neue Grenzwerte für Feinstaub festgelegt, die die hierzulande durchgesetzten weit abhängen würden und so gezeigt, welche Sprünge noch zu schaffen sind, um einen gesunden Lebensstandard herzustellen.

„Wir scheitern an Populismus und manchmal an klaren politischen Lügen“: Kommunikationsexperte Dominic Memmel (43) von „Scientists for Future“. © Quelle: Wolfgang Sens

Scientists for Future: Dominic Memmel

Dominic Memmel stellt zwar einerseits klar, „dass wir immer noch geradewegs in die drohende Katastrophe laufen“. Aber andererseits, so fügt er an, „nicht mehr blind, sondern sehenden Auges“. Die Gesellschaft zu diesem ersten Schritt bewegt zu haben, sei ein wesentlicher Erfolg von „Fridays for Future“ und der globalen Klimastreiks, sagt der 43-jährige Kommunikationsexperte, der sich in Leipzig bei den „Scientists for Future“ engagiert. Der Einfluss der Schülerinnen und Schüler sei auch in der Leipziger Stadtpolitik zu spüren: Auf Antrag des Jugendparlaments rief der Stadtrat im Oktober 2019 den Klimanotstand aus; im Juni 2022 legte die Stadtverwaltung ein „Energie- und Klimaschutzprogramm 2030“ (EKSP) mit konkreten Maßnahmen und Zielen vor. „Ohne ,Fridays for Future‘ gäbe es vermutlich keines von beidem.“

Um den Druck auf die Politik hochzuhalten, sei es wichtig, dass sich die Klimabewegung um weitere Flügel verbreitert habe und gerade in Leipzig nicht mehr mit netten Sprüchen zufriedengebe. „Auch die Letzte Generation treibt die Debatte noch mal an“, betont Memmel. Dass sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wie er in der Klimabewegung engagierten, erhöhe die Glaubwürdigkeit. Und es sei eine Form der Selbstverteidigung: „Mit der Klima-Erwärmung steuern wir auf eine zivilisatorische Katastrophe zu, die auch der Forschung die Basis entziehen wird. Dann wird es an der Uni Leipzig in 100 Jahre keine Lehre mehr geben.“

Mit dem Ziel vor den sehenden Augen, das zu verhindern, müsse man stets einkalkulieren, zwischenzeitlich zu scheitern, sagt Memmel. „Wir scheitern an Populismus und manchmal an klaren politischen Lügen.“ Das Machtverhältnis im Streit um die Zukunft sei ungleich, „wie wenn TuS Leutzsch gegen RB Leipzig spielt“. Auf der einen Seite die ehrenamtliche Arbeit nach der Schule und am Feierabend, ohne professionelle Strukturen und großes Geld, auf der anderen Seite „die fossilen Konzerne mit ihren Milliarden Euro dahinter“, seufzt er. „Egal, wie sehr die Klimabewegung die sachlichen Argumente auf ihrer Seite hat, kommt sie gegen die Werbeindustrie nicht an, die das Fossile möglichst lange behalten will.“ Dabei dränge die Zeit, warnt Memmel. „In zehn Jahren wird sich ein planetarer Kollaps nicht mehr verhindern lassen. Wer heute im Kindergarten-Alter ist, wird nicht nur das größte Opfer dieser Entwicklung sein, sondern ist auch machtlos, sie zu verhindern.“

„Unsere Altersgruppe ist durch die Demografie stark vertreten zu Wahlen. Wir haben großen Einfluss darauf, was passiert“: Thomas Gärtner (63) von „Omas For Future“. © Quelle: Eyad Abou Kasem

Omas for Future: Thomas Gärtner

Er ist seit den Anfängen dabei: Erst unterstützte Thomas Gärtner die „Fridays for Future“-Bewegung nur finanziell. Dann gründete er 2019 die Leipziger Ortsgruppe der „Omas for Future“ mit – den ersten regionalen Ableger. Die Bewegung der „Omas“ vereint Menschen im Alter von über 50 Jahren unter sich. Und zwar nicht, wie der Name vermuten lässt, nur „Omas“ sondern auch „Opas“, zu denen sich der 63-Jährige zählt, der die Gruppe neben seinem Job organisiert. „Fridays for Future“ habe schon viel in Gang gesetzt, findet er: „Beispielsweise, dass Leipzig den Klimanotstand ausgerufen hat.“

Er zollt den mehrheitlich jungen Menschen der „Fridays for Future“ Respekt: „Für sie ist es schwierig, sich aus dem Schulalltag heraus zu engagieren und auch die häufigen Anfeindungen zu verarbeiten.“ Er lobt das Netzwerk aus verschiedenen Gruppen und weiteren Akteuren, wie dem Leipziger Ökolöwen oder NABU, welches sich zu ihrer Unterstützung gebildet hat. „Wir stärken uns gegenseitig, aber haben verschiedene Wege.“ Die „Omas“ konzentrieren sich auf Aufklärung, besonders unter Gleichaltrigen. Dazu betreuen sie Stände, besuchen Veranstaltungen, Seniorenheime und Bürgertreffs. Mithilfe spielerischer Quizformate kann die Gruppe auf den erhobenen Zeigefinger verzichten: „Damit können wir ein Erstaunen hervorrufen, was zum Umdenken anregt.“ Die Gespräche fielen Manchen leichter, wenn sie altersmäßig auf Augenhöhe stattfinden.

„Unsere Altersgruppe ist durch die Demografie stark vertreten zu Wahlen. Wir haben großen Einfluss darauf, was passiert“, erklärt Thomas Gärtner. Nicht zuletzt sieht er seine Generation auch in der Verantwortung: „Durch den Lebensstil, den wir uns teils aus Unwissenheit angewöhnt haben, haben wir zum Problem beigetragen.“ In der Aufklärungsarbeit sieht er eine Einladung, keinen Zwang. Die Leuten müssten schrittweise mit in die Veränderung genommen werden. Dazu bleiben weitere Aktionen, wie die Streiks, unerlässlich: Am 22. April wird auf dem Marktplatz der 1. Leipziger Zukunftstag stattfinden, den die „Omas for Future“ federführend mit organisiert haben. Hier wollen sie zeigen, wie Leipzig einmal aussehen kann, aber auch vor Augen führen, was schon alles geschafft wurde.