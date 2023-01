﻿Leipziger Umweltaktivisten gehen für Lützerath auf die Straße

Unter dem Hashtag „Lützibleibt“ hat die Klimabewegung „Fridays for Future“ via Twitter zu Kundgebungen für den Erhalt von Lützerath aufgerufen. In Leipzig nahmen am Mittwoch rund 100 Menschen teil.

Am Mittwoch wurde bundesweit zu Demos aufgerufen, um sich mit den Protesten in Lützerath zu solidarisieren. In Leipzig trafen sich die Menschen auf dem Richard-Wagner-Platz, um von dort in einem Protestzug zum Wilhelm-Leuschner-Platz zu ziehen.

Leipzig. Das nordrhein-westfälische Dorf Lützerath steht kurz vor dem Abriss. Der Tagebaubetreiber RWE Power AG will das Braunkohlevorkommen unter dem Ort erschließen. Die Klimabewegung "Fridays for Future" rief in ganz Deutschland zu Protesten gegen den geplanten Abriss auf, so auch in Leipzig.

Bei nass-kaltem Wetter fanden sich am Mittwochnachmittag um 16.30 Uhr rund einhundert Menschen auf dem Richard-Wagner-Platz zusammen, um gegen den geplanten Abriss Lützeraths zu protestieren. In Redebeiträgen sprachen die Demonstrantinnen und Demonstranten über ihre Wahrnehmung der aktuellen Situation. Sie bekundeten zum Beispiel ihre Solidarität mit den Menschen in „Lützi“, äußerten sich aber auch zur Energiepolitik.

Paul Köhler war am Mittwoch auch dabei, um ein Zeichen zu setzen. „Ich denke, wir haben die Möglichkeiten, viel Energie aus anderen Ressourcen zu bekommen. Es muss doch nicht sein, dass wir mal wieder hunderte Millionen Tonnen Kohle aus der Erde holen, um diese zu verbrennen.“ Man solle den Fokus darauf legen, die Wirtschaft umzukrempeln und ökologisch zu produzieren. „Wir stehen hier und sagen ,Keinen Schritt weiter!’. Die Klimakrise müssen wir jetzt beenden und nicht erst in zehn Jahren.“

„Lützerath bleibt, das ist entschieden“

In Leipzig hat Zagros Hesso die Versammlungsleitung für die Kundgebung von Fridays for Future übernommen. Er wünsche sich, dass Lützerath stehen bleibt "und der ganze Tagebau stillgelegt wird". Die Kohle, die unter dem Dorf liegt, könne außerdem nicht verwendet werden, wenn die Bundesregierung ihre Klimaziele erreichen wolle. Als Alternativen wünscht Hesso sich Energie aus Wind-, Wasser- und Solarkraft.

„Lützerath bleibt, das ist entschieden. Das hat die Politik vielleicht noch nicht entschieden, aber wir haben das gemacht. Wenn es sein muss, mit aktivistischem Widerstand,“ so Hesso.

Aufruf zu Straftaten

Zu eben jenem aktivistischen Widerstand wurde auch durch eine Rednerin bei der Kundgebung aufgerufen. Man wolle gemeinsame Fahrten nach Lützerath organisieren, um dort zum Beispiel Häuser zu besetzen. Dass Hausbestzungen und der Aufenthalt in Lützerath den Tatbestand des Hausfriedensbruchs erfüllen, wurde dabei explizit angesprochen. Außerdem forderte die Rednerin dazu auf, den Polizistinnen und Polizisten vor Ort „die Arbeit so schwer wie möglich“ zu machen.

Die Menschen bei der Kundgebung haben verschiedene Banner und Transparente dabei, die sie beim Protestzug durch die Stadt zeigen. © Quelle: Stella Weiß

Ruhiges Demonstrationsgeschehen

Nach den Redebeiträgen zogen die Demonstrantinnen und Demonstranten vom Richard-Wagner-Platz durch die Innenstadt bis zum Wilhelm-Leuschner-Platz. Die Polizei sicherte den Protestzug mit mehreren Fahrzeugen ab. Zu größeren Vorkommnissen kam es dabei nicht, vereinzelt lieferten sich die Teilnehmer der Kundgebung Wortgefechte mit vorbeilaufenden Bürgern.