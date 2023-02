﻿Friedensgebet in Leipzig: Auschwitz-Überlebende prophezeit den Zerfall Russlands

Mit einer Gedenkwoche erinnert Leipzig an den Überfall auf die Ukraine vor einem Jahr. Zum Auftakt spricht beim Friedensgebet in der Nikolaikirche die 97-jährige Anastasia Gulej über ihr Leben, das schon mit einem Krieg begann.

Zeitzeugin beim Friedensgebet in der Nikolaikirche: Anastasia Gulej (97).

Leipzig. Das Schicksal der Ukraine und ihr Kampf um Freiheit und Selbstbestimmung hat viele Gesichter. Eines davon ist die Auschwitz-Überlebende Anastasia Gulej. „Wir, die wir den Zweiten Weltkrieg überlebt haben, dachten immer, so etwas wiederholt sich nicht mehr“, sagte die 97-Jährige am Montagabend beim traditionellen Friedensgebet in der Leipziger Nikolaikirche mit gebrochener Stimme. Sie sollte sich täuschen, wie viele andere Menschen ihrer Generation.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mehrere hundert Besucher, darunter viele Ukrainerinnen und Ukrainer, waren zum Friedensgebet gekommen. Es stand im Zeichen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine, dessen Beginn sich am Freitag jährt. Das Friedensgebet war Auftakt zu einer Gedenkwoche mit Ausstellungen, Licht-Aktionen, Filmvorführungen und Diskussionen, die die Stadt zusammen mit Vereinen und Kulturinstitutionen veranstaltet.

„Wir dachten, es wäre nur für ein paar Wochen“

Als Zeitzeugin berichtete Anastasia Gulej im Gespräch mit Buchautor Maik Reichel („Poltawa, Auschwitz, Bergen-Belsen, Kyjiw. Die Lebensgeschichte der Anastasia Gulej“) und Stephan Bickhardt, Vorsitzender des Vereins Europa Maidan Leipzig, wie sie Anfang März aus dem unter Raketenbeschuss stehenden Kiew geflohen ist. „Als wir die Ukraine verlassen haben, dachten wir, es wäre nur für ein paar Wochen“, berichtete Gulej, die heute mit einer Tochter und deren Sohn in Bad Kösen lebt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Geboren 1925 in der Zentralukraine wird sie schon als Kind mit dem Schrecken konfrontiert. Sie erlebt die Zwangskollektivierung mit fast vier Millionen Hungertoten allein in der Ukraine, danach die grausamen politischen Säuberungen Stalins. Nach der Besetzung durch die Nazis im Zweiten Weltkrieg wird sie mit 17 Jahren verschleppt. Sie kommt in die Konzentrationslager Poltawa, Auschwitz-Birkenau und Bergen-Belsen, wo sie – dem Tod näher als dem Leben – 1945 von den Briten befreit wird.

Solidarität als Überlebenshilfe

Es sei damals die Solidarität der Häftlinge untereinander gewesen, die ihnen geholfen habe, die Hölle zu überstehen. Heute sind es der internationale Beistand und die militärische und humanitäre Hilfe auch Deutschlands, die für die Ukraine so lebenswichtig ist. Dadurch werde es dem russischen Diktator Wladimir Putin nicht gelingen, die Ukrainer ihrer Identität zu berauben. „Die Ukraine hat eine lange Geschichte“, sagte Gulej stolz. Die Ukrainer würden bis auf den letzten Blutstropfen um ihre Heimat kämpfen.

„Wofür hatte ich Stalin und Hitler überlebt?“, fragt Anastasia Gulej in ihrer Biografie, die im vergangenen Jahr erschienen ist. „Sicher nicht, um vor diesem Putin zu kapitulieren.“ Ihm prophezeite sie in der Nikolaikirche ein düsteres Schicksal: „Russland wird zerfallen.“