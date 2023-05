Friedliche Revolution: Leipzig vergibt bis zu 80.000 Euro für Projekte

Leipzig. Die Stadt Leipzig will für Projekte anlässlich des 35. Jahrestages der Friedlichen Revolution im Jahr 2024 bis zu 80.000 Euro Fördergelder zur Verfügung stellen. Dabei soll es um Formate gehen, die die Geschehnisse von 1989 in zeitgemäßen Erinnerungsformen in die Gegenwart tragen und insbesondere Kinder und Jugendliche einbeziehen. Darüber informierte die Stadtverwaltung am Donnerstag. Für die einzelnen Vorhaben soll esy dabei jeweils bis zu 8.000 Euro geben. Die Bewerbungsfrist läuft bis zum 15. August 2023.

Inhaltlich sollten die Projekte mindestens zwei der acht ausgearbeiteten Kriterien erfüllen: Was hat es mit der „Kerzendemonstration“ oder dem „Beat-Aufstand“ auf sich? Was zeigt sich, wenn die Perspektiven von Frauen oder jüdischen Bürgerinnen und Bürgern im Zentrum stehen? Wo liegen Parallelen zu Bewegungen in Mittel- und Osteuropa verborgen? Alle inhaltlichen und formalen Kriterien listet die Stadt Leipzig auf ihrer Website auf.

Förderzeitraum ist das Jubiläumsjahr 2024

Angesprochen sind gemeinnützige Vereine, Verbände, freie Träger, Gruppen, Initiativen, Privatpersonen und Körperschaften des öffentlichen Rechts mit Sitz in Leipzig, deren Projekte bestenfalls im Oktober, etwa parallel zum Leipziger Lichtfest, laufen.

Grundsätzlich dürfen die Projekte aber das gesamte Gedenkjahr 2024 über stattfinden. Die Entscheidung, wer eine Förderung bekommt, wird voraussichtlich im September 2023 bekanntgegeben.